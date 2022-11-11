　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太魯閣號出軌49死「李義祥8罪」今宣判　家屬重返現場悼念

記者黃翊婷／綜合報導

去年4月2日台鐵太魯閣號出軌翻車事故造成49人死亡、213人輕重傷，主嫌李義祥涉犯過失致死等8罪，今日（11日）法院將進行宣判。而罹難者家屬昨日（10日）重返事故現場悼念，面對大海靜默祈禱，希望類似的傷痛不會再發生。

▲▼李義祥借提。（圖／記者陳以昇攝）

▲408次太魯閣號出軌案，法院今日將進行宣判。圖為李義祥被借提時的畫面。（資料照／記者陳以昇攝）

花蓮地檢署調查台鐵408次太魯閣號列車出軌意外，將包商李義祥、外籍移工華文好及台鐵主辦工程司潘堂益、中棪工程顧問郭國振、聯合大地監造主任李進福、安全衛生人員張齊富財等6人起訴。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▼▲太魯閣號出軌事故造成49人死亡。（資料照／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

花蓮地方法院在今年7月22日辯論終結，庭審中，罹難者家屬透過律師當庭播放49名死者的照片，並透過照片陳述家屬心中想說的話，希望透過最後一次審理程序庭講出心中的遺憾與悲痛，也希望相關單位能深刻檢討，別讓任何一位民眾再度搭上死亡列車。當時，李義祥曾向罹難者家屬道歉，「對不起受難者、被害者，誠心向你們道歉，對不起」。

不過，被起訴過失致死等8項罪名的李義祥否認肇事逃逸罪，其餘認罪，他表示，事發之後自己一直都在工地現場，沒有肇事逃逸。華文好則被起訴3項罪名，辯護律師邱劭璞認為，華文好在現場的行為與結果沒有因果關係，全盤否認犯行。

花蓮地院將在今日（11日）上午9時30分進行宣判，民事部分則已經在8月進入審理程序。

太魯閣號出軌案，罹難者家屬重返事故現場悼念。（圖／翻攝自Facebook／王薇君）

▲家屬重返事故現場悼念。（圖／翻攝自Facebook／王薇君）

部分罹難者家屬昨日（10日）重返事故地點，一行人面對大海靜默悼念大約半個小時。「太魯閣的眼淚」自救團體發言人王薇君表示，每一次的審理對家屬們來說都是將傷口再一次撕開，希望司法能還給他們正義，不要再讓類似的憾事發生。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
《戲說台灣》男星情斷8年初戀女友！　陷低潮動念退出演藝圈
台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕！囚61人狠撈上億　豬仔恐成浮
科技公司破產賣樓　25歲「抖音第一網紅」砸4.6億買下
台北市長「封關民調」內幕！　游盈隆：綠營被全面攻陷
今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝！北台濕涼驟降8℃
美股大漲！通膨降溫激勵道瓊勁揚1201點　台積電ADR漲回7

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連破「台版柬埔寨狡窟」最大功臣是他！　一個念頭救32人

台版柬埔寨虐死北漂男「軀幹不全」　家屬認屍燈突滅：有冤無處說

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕！囚61人狠撈上億　豬仔恐成浮屍

太魯閣號出軌49死「李義祥8罪」今宣判　家屬重返現場悼念

帶玩具槍圍觀蔡英文桃園造勢　24歲男：路邊撿到的

快訊／蔡英文桃園站台！眼鏡男稱「場外地上撿到槍」被警架住

快訊／抓到了！真理大學女宿狂敲門嚇壞師生　跟蹤男：只想認識她

招待所玩天九牌9秒影曝光！　他現場看賭局喊：兄弟不要賭那麼大

因病補考分數打7折怒索「正確成績」　國中女釋憲成功打官司卻吞敗

高雄仁武電桿「爆火花」電箱短路　下班車流遇號誌停擺

有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

約好顧6年...桃園父女車禍亡　生母：再也等不到她回家

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

連破「台版柬埔寨狡窟」最大功臣是他！　一個念頭救32人

台版柬埔寨虐死北漂男「軀幹不全」　家屬認屍燈突滅：有冤無處說

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕！囚61人狠撈上億　豬仔恐成浮屍

太魯閣號出軌49死「李義祥8罪」今宣判　家屬重返現場悼念

帶玩具槍圍觀蔡英文桃園造勢　24歲男：路邊撿到的

快訊／蔡英文桃園站台！眼鏡男稱「場外地上撿到槍」被警架住

快訊／抓到了！真理大學女宿狂敲門嚇壞師生　跟蹤男：只想認識她

招待所玩天九牌9秒影曝光！　他現場看賭局喊：兄弟不要賭那麼大

因病補考分數打7折怒索「正確成績」　國中女釋憲成功打官司卻吞敗

高雄仁武電桿「爆火花」電箱短路　下班車流遇號誌停擺

無良公關LINE對話後續曝光！　在群組「求救、串供」

洪榮宏認去年「爆婚變」！　嫩妻「氣到離家出走半年」內幕曝光

美式下殺23元！4大超商「雙11咖啡優惠」快看　還有買11送11

孟耿如徵才「面試慘遭放鳥」！　黃子佼痛揭2狀況：可以說不想來

連破「台版柬埔寨狡窟」最大功臣是他！　一個念頭救32人

台版柬埔寨虐死北漂男「軀幹不全」　家屬認屍燈突滅：有冤無處說

新創在一起運用數位科技連結公益　獲「華人公益企業金傳獎」

嗆藍委「2個有1個要被關」　薛瑞元超狂背景曝！前上司：不能小看

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕！囚61人狠撈上億　豬仔恐成浮屍

《戲說台灣》男星情斷8年初戀女友！　陷低潮動念「退出演藝圈」

薔薔高中叛逆期「怒告爸爸家暴」　離家出走開3條件...現場笑瘋

社會熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

最貪少將索4500萬　出包丟金爐燒2天滅證

全台最大網路賭博J董上銬！豪車名牌包曝光

快訊／蔡英文桃園站台！男持槍被逮

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

賓士顧路4人來不及下車　遊覽車直撞釀13傷

桃園車禍父女雙亡！生母悲曝「6年約定」

帶槍看總統造勢晚會　男：路邊撿的

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕　囚61人狠撈上億

桃園父女遭撞雙亡　害命駕駛：我不是田僑仔

真理大學女宿狂敲門　跟蹤男抓到了

更多熱門

相關新聞

台鐵豪華觀光列車「特仕車」才抵台就出事　車輪踏面受損！原因曝

台鐵豪華觀光列車「特仕車」才抵台就出事　車輪踏面受損！原因曝

設有吧檯商務車廂的台鐵EMU3000特仕車11月6日抵台，7日卸船，未來將提供團體專列觀光服務，預計明年春節投入營運，未料新車才下船2天竟傳出車輪踏面嚴重擦傷，令人傻眼。據悉，該車疑似日本原廠人員忘記將手剎車解除，導致牽引過程造成受損，原廠將空運車輪來台更換，避免影響試車及上路時程。

台鐵鐵路便當節8主題商品亮點曝　時光膠囊「復刻木盒八角便當」

台鐵鐵路便當節8主題商品亮點曝　時光膠囊「復刻木盒八角便當」

走過20年頭！木片八角便當11月中走入歷史　台鐵推「告別款」

走過20年頭！木片八角便當11月中走入歷史　台鐵推「告別款」

「鐵路便當節」11/11起登場　EMU3000型陶瓷便當PK開賣！每款599元

「鐵路便當節」11/11起登場　EMU3000型陶瓷便當PK開賣！每款599元

EMU3000特仕車今抵台　最快明年春節營運

EMU3000特仕車今抵台　最快明年春節營運

關鍵字：

太魯閣號台鐵花蓮地院

讀者迴響

熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

錯過岳父生日！「妻鎖大門」他心死

太妍IG詭異「重複一句話」粉絲嚇壞

床上滑手機「3姿勢恐怖循環」傷爆！過來人哭：脊椎滑脫了

女士官驚爆賣淫　後指部：重懲汰除

外送員日跑94單！5年後超勵志

麥當勞換裝變「麥當當」了！超Q細節曝

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

《封神榜》資深綠葉病逝！

找房仲後認識屋主！　他問「能私下交易？」

更多

最夯影音

更多
有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王

有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王
孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面