太魯閣號出軌49死「李義祥8罪」今宣判　家屬重返現場悼念

記者黃翊婷／綜合報導

去年4月2日台鐵太魯閣號出軌翻車事故造成49人死亡、213人輕重傷，主嫌李義祥涉犯過失致死等8罪，今日（11日）法院將進行宣判。而罹難者家屬昨日（10日）重返事故現場悼念，面對大海靜默祈禱，希望類似的傷痛不會再發生。

▲408次太魯閣號出軌案，法院今日將進行宣判。圖為李義祥被借提時的畫面。（資料照／記者陳以昇攝）

花蓮地檢署調查台鐵408次太魯閣號列車出軌意外，將包商李義祥、外籍移工華文好及台鐵主辦工程司潘堂益、中棪工程顧問郭國振、聯合大地監造主任李進福、安全衛生人員張齊富財等6人起訴。

▼▲太魯閣號出軌事故造成49人死亡。（資料照／記者黃國霖攝）

花蓮地方法院在今年7月22日辯論終結，庭審中，罹難者家屬透過律師當庭播放49名死者的照片，並透過照片陳述家屬心中想說的話，希望透過最後一次審理程序庭講出心中的遺憾與悲痛，也希望相關單位能深刻檢討，別讓任何一位民眾再度搭上死亡列車。當時，李義祥曾向罹難者家屬道歉，「對不起受難者、被害者，誠心向你們道歉，對不起」。

不過，被起訴過失致死等8項罪名的李義祥否認肇事逃逸罪，其餘認罪，他表示，事發之後自己一直都在工地現場，沒有肇事逃逸。華文好則被起訴3項罪名，辯護律師邱劭璞認為，華文好在現場的行為與結果沒有因果關係，全盤否認犯行。

花蓮地院將在今日（11日）上午9時30分進行宣判，民事部分則已經在8月進入審理程序。

▲家屬重返事故現場悼念。（圖／翻攝自Facebook／王薇君）

部分罹難者家屬昨日（10日）重返事故地點，一行人面對大海靜默悼念大約半個小時。「太魯閣的眼淚」自救團體發言人王薇君表示，每一次的審理對家屬們來說都是將傷口再一次撕開，希望司法能還給他們正義，不要再讓類似的憾事發生。