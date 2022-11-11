太魯閣出軌！工程司判最重　交長：判很重讓台鐵對安全改革更重視

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵太魯閣號2021年4月2日出軌奪49條人命，花蓮地院今（11）判決出爐，假日違法施工廠商、主嫌李義祥依過失致死處7年10月徒刑；台鐵花蓮工務段的主辦工程司潘堂益督導疏失判8年10月，判得最重。對此，交通部長王國材表示，尊重判決，判決結果將讓台鐵對安全改革更重視，對家屬無法原諒的心情他能理解。

王國材表示，他尊重花蓮地方法院判決，太魯閣事件包括整個工地管理都產生很大疏失，他也看過判決，的確判也很重，判決結果也會讓台鐵局對安全改革更加重視。

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王國材說，雖然台鐵疏忽已經判刑，但有49位罹難者，這幾年他跟罹難者家屬對談很久，他們無法試懷，甚至表達無法原諒台鐵和交通部，他可以了解心情，台鐵安全改革是最嚴肅事情。

由於今天恰巧也是台鐵鐵路便當節活動開跑，王國材說，今雖是鐵路便當節，但最優先的是台鐵安全改革，台鐵附業開發增收入，對安全改革是正向循環，收入更高，投入更多預算，對安全改革和提升服務有幫助，安全改革是第一優先，附業開發增加收入跟安全改革是正向循環，透過正向循環，讓台鐵永續發展。

台鐵局長杜微則表示，台鐵尊重司法判決，重點是要更努力持續把安全改革做好，很多精進方案一直在推動，台鐵事故率已有下降，但還是有很大努力空間，台鐵也戮力推動公司化，可更進一步增加安全，過程中台鐵局也極盡所能，對家屬和傷者持續給予關懷和關照，都有持續在做。

針對鐵路節舉辦當天恰巧是太魯閣號判決出爐，讓家屬喊懲處，杜微表示，選今天舉辦鐵路節跟判決沒有因果關係，是年度活動，沒有擇定哪一天特別要辦，對法院判決結果都尊重。