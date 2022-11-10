林佳龍競辦批藍營申請路權插隊　「搶頭香前廟裡就有香！」

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍競辦10日指出，11月25日無法向新北市府申請「板橋第一運動場前廣場」的路權，藍營則回應，板一廣場場地是新北黨部於5月23日申請，周邊道路是安全計畫內含的疏散範圍，依法於10月25日申請。對此，林佳龍競辦表示，辦公室當天第一時間申請，沒想到區公所早把路權「保留」給國民黨，這不是特權什麼才是特權？

對於區運路申請，林佳龍競選辦公室發言人何博文表示，板橋區公所來文10月25日才是區運路可以提出申請的日期，區公所也有來文提醒，林佳龍競選辦公室為了能順利借到場地，在當天早上8時，第一時間專人第一個「親送」申請文件，沒想到等了14天等到「礙難同意」四個字。

何博文說，今天終於知道，板橋區公所請林佳龍競選辦公室提出申請，只是耍人虛晃一招，連會勘都不必，按照藍營說法，區公所早就已經把路權「保留」給國民黨，還假裝不知道誰申請場地，今天就算林佳龍競辦是凌晨漏夜排隊都不可能拿到使用權。

何博文質疑，國民黨這種插隊、黑箱造假的行為，就好像過年到廟裡插頭香，進去之後發現裡面已經有一支香，頭香前還有頭香，這不是特權什麼才是特權？

對於相關路權申請，何博文指出，侯市府透過國民黨優先把自己需要的場地保留，完全不必管程序就可以拿到場地附贈路權。何博文痛批，原來新北市的場地還有「貴賓保留席」，場地申請根本不必走程序，只需要走後門。

何博文批評，林佳龍競選辦公室所申請的路段，根本沒有與侯陣營的場地重疊，以莫須有的理由否決路權申請，完全違反民主程序，是2014年立法院長游錫堃選前之夜被舉牌的翻版，林佳龍競辦見識到侯友宜的蠻橫，針對此事絕不會就此罷手。