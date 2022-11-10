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蔣萬安辭立委！王鴻薇徐巧芯雙姝爭恐檯面化　吳怡農動向受關注

▲▼王鴻薇、吳怡農、徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、壯闊台灣吳怡農、徐巧芯）

▲蔣萬安請辭立委後，王鴻薇、吳怡農、徐巧芯動向受關注。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、壯闊台灣吳怡農、徐巧芯）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布請辭立委，全心全意投入台北市長選舉，展現破釜沉舟決心，在最後關頭穩住領先、力拼勝選。然而蔣此舉等同預告「釋出」北市第3選區（中山、北松山）的立委席次，地方人士擔憂，準備在松山信義選區爭取議員連任的王鴻薇與徐巧芯，會不會以衝高議員選票方式，來爭取參與立委補選機會？如此一來，王、徐2強相爭，恐成最大吸票機，反危及藍營議員席次。不過徐巧芯與王鴻薇今天都強調，連任議員才是首要任務，不主動爭取立委補選提名。

▲民進黨公投說明會台北場，台北市黨部主委吳怡農致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農卸任台北市黨部主委後，仍低調參與選舉活動。（圖／記者林敬旻攝）

老對手吳怡農鴨子划水　立委補選是否參戰引關注

另外，蔣萬安2020年連任立委時的對手、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，其動向也備受關注。儘管卸任民進黨市黨部主委後回歸民間，但吳怡農仍持續低調參與選舉事務，針對蔣辭立委，他表示，目前工作目標不變，要在選前最後2周全力輔選，讓18歲公民權修憲案過關、讓在他主委任內提名的議員成功進到市議會、讓陳時中為台北市民服務，「立委補選的事，選舉後再說」。

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇先是打下林智堅、接著再與周玉蔻對罵，堪稱藍軍女戰神。（圖／記者屠惠剛攝）

藍軍松信票倉也扛不住2顆太陽　排擠效應恐讓席次萎縮

綜觀此次議員選舉，王鴻薇可以說是搏盡媒體版面焦點，先是踢爆前新竹市長林智堅的台大國發所、中華大學的論文抄襲風波，最終林黯然宣布退選，直接打亂民進黨桃園市長布局，改推立委鄭運鵬接手，大大振奮國民黨陣營氣勢。

此外，名嘴周玉蔻過去死命追打蔣萬安父親陳年緋聞、身世之謎時，王鴻薇還陪同女主角張淑娟到台北地檢署提告，過程中力捍張的立場，還與周對罵10分鐘，讓其形象大大加分，在藍軍中獲得不少正面肯定。

而徐巧芯則是泛藍陣營少有的青年世代意見領袖，透過活用網路社群媒體、掌握年輕世代語言，多次在臉書、政論節目砲打民進黨，屢屢引發討論；近來更爆料陳時中疑伸鹹豬手，儘管被反擊是抹黑，但仍獲得不少藍軍支持。

事實上，王鴻薇是國民黨資深議員，歷來就曾多次爭取參選立委。2018年議員選舉以松信區第一高票連任，王接著於2019年競爭北市第7選區立委初選，但敗給挑戰5連霸的立委費鴻泰。而徐巧芯儘管只是爭取第2任議員，但過去被問及是否參選立委時，就表態「有機會一定盡力爭取」，她也因為高聲量，多次被點名為立委人選。

針對補選立委一事，徐巧芯今受訪時說，比較擔心自己有沒有辦法成功連任，未來應該也是黨部徵召，尊重市黨部決定，選舉結束會先出國玩。至於王鴻薇則說，「絕對不會主動爭取這一席立委，否則對選民不公平」；若黨內有優秀同仁有意願接棒蔣萬安，「一定會全力支持」。

地方人士指出，由於蔣萬安自參選以來就相當被看好，因此後續選上市長後留下的立委遺缺由誰補上也備受關注。王鴻薇、徐巧芯同樣都是媒體曝光高的議員，在松信選區算是屬性接近，2人也都有更上一層的企圖，從今年選舉開始便不斷地比拚，要在議員選舉就先衝高票，為2024年的立委選舉預先開紅盤。

但選票畢竟就那麼多，地方人士說，松信選區雖然是藍軍有利的區域，但提名的人選5席也不算少，加上又因人口流失而少1席，只要有1人票拿太多，都會對排名較後面的候選人造成壓力，更不用說現在呈現2強相爭的狀況。甚至悲觀一點說，2人選票拿得太多實非好事，更可能會出現排擠效應、壓縮其他人的票源，導致整體席次減少。

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲徐巧芯空戰強，是泛藍陣營少有的青年世代意見領袖。（圖／記者李毓康攝）

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2022九合一大選2022台北市長蔣萬安台北市松山信義王鴻薇徐巧芯

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