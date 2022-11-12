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教科書去中國化蔓延到小學？　教長反駁無關「主因不符課綱原則」

▲▼教育部長潘文忠表示，針對高苑科大董事會，將透過強力行政監督，讓校務恢復正常。（圖／記者許敏溶攝）

▲出版社被要求重編社會科教科書，遭質疑去中國化，潘文忠強調無關，主因是不符課綱的統整精神。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教院審查112學年小學五年級社會科教科書，卻創下三家出版社同時被退並重編的首例，更被質疑去中國化，潘文忠今（12日）早指出，出版社送審教科書仍採用過去歷史、地理、公民分科方式來編列，不符十二年國教課綱以統整方式作為編審的原則而被退回重審，而國教院提及「讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念灌輸」，也和去中國化無關，而是希望根據歷史事實與客觀數據，讓學生在學習過程中，培養更多思考批判等公民素養能力。

配合新的108課綱，包括南一書局、康軒出版社、翰林出版社等三家出版社，日前將小五社會科教科書送到國教院審查，該內容主要提供給明年9月升上小五的學生首次使用，但後來卻接到國教院通知，三家出版社的6本書（上、下冊）都要求重編，引發出版社業者不滿，批評對結果「很傻眼」，質疑這是去中國化，更擔心對第一線的教師與學生也會形成很大衝擊。

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教育部長潘文忠今早出席新北的「夢N教師研習新北場」活動，面對媒體質疑國教院退回三家出版社社會科教科書，潘文忠強調，這和去中國化無關，而是出版社送審教科書，仍採用過去歷史、地理、公民分科方式來編列，不符十二年國教課綱以統整方式作為編審原則。

潘文忠表示，教科書審定，都是由學者專家和現場老師及學科專家共同組成的審定委員會，根據課綱進行教科書審定，各領域教科書都是依照這樣程序與組成來進行，這次審定社會科教科書也一樣，由於三家出版社送審教科書無法符合十二年國教課綱社會領域統整教學的規範，故請業者重編，這只是編審過程中，依照課綱原則審定，沒有任何去中國化的相關問題。

不過，外界質疑，昨天國教院回應中提及，「要讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念灌輸」，被外界解讀為去中國化，潘文忠則強調「不是」，而是希望根據相關歷史的事實，與客觀的數據，讓學生在學習過程中，培養更多思考批判等公民素養能力，確實無關意識形態。

由於教科書被退回重編，外界也擔心可能趕不及明年讓學校選書，潘文忠指出，出版社對教科書編審，本來先有完整編審計畫，不是一冊一冊編審過程，因為十二年國教課綱在之前幾年已經公布，各出版社要編選教科書，本來就要提出一套完整編審計畫，希望出版社依照編審委員會建議，加速進行整理，確保教科書品質符合課綱編審原則，這是教育部與審定委員會的期許。

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