首例！國小社會課本送審「3版本退回重編」　出版社批：去中國化

▲教育部國教院傳出日前要求三家出版社重編小五社會科教科書，被質疑去中國化。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教院日前審查112學年小學五年級社會科教科書，卻創下三家出版社同時被退並重編的首例，出版社直言「很傻眼」，批評過去社會科都是以時間軸為主，這次審查委員卻要求出版社將台灣史放在東亞史的脈絡中，此舉將導致學生學習錯亂，就像在說明某人情史，沒有時間軸將出現亂七八糟狀況，更質疑此舉是去中國化。

教育部三年前審查高中歷史新課綱時，將原本第二冊編年體的中國史，改為以主題呈現的「中國與東亞」，新編教科書納入日本、朝鮮、越南等鄰國和中國互動歷史，引發去中國化爭議，沒想到類似情況竟在日前審查小五社會科教科書時重演。

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配合新的108課綱，包括南一書局、康軒出版社、翰林出版社等三家出版社，日前將小五社會科教科書送到國教院審查，該內容主要提供給明年9月升上小五的學生首次使用，但後來卻接到國教院通知，三家出版社的6本書（上、下冊）都要重編。

出版社業者私下表示，儘管過去審查高中歷史課綱就遇到類似狀況，但知道小五的社會科教科書也要重編時「很傻眼」，這也是在國小教科書部分，第一次出現三家出版社同時要求重編，過去頂多是一家或兩家，而審查委員要求出版社，將台灣史部分放在東亞史的脈絡中，也不禁讓人懷疑有去中國化的動機，而國教院要求以「變遷及因果」等四大主題軸來編排，導致沒有時間軸概念，對第一線的教師與學生也會形成很大衝擊。

▲南一書局發言人黃安志證實，已被通知重編112學年小五的社會科教科書。（圖／記者許敏溶攝）

南一書局發言人黃安志坦言，的確已經接到國教院通知，要求出版社重編112學年小五的社會科教科書，可以理解審查委員的理念，因為歷史不是偶發或單一事件，但對於小學生來說，恐怕無法理解這麼複雜的東西，因為沒有一條很明確的時間序，小朋友會很混亂，就像在說明某人感情史，若沒有明確時間序，學生就會搞不清楚哪一個時間跟哪一個人，這是國教院要特別留意。

面對被邀求重編，黃安志表示，目前正加速進行當中，預計12月底到明年1月初提出，因為學校在明年3到5月要選書，出版社不能讓師生沒書選，加上重編要歷經三個審查，故最慢在明年4月底前就要通過三次審查，預計12月底到明年初就要第一次送審，也希望內容能獲得審查委員認同。



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