國小社會課本送審全被退　教部：不符課綱精神「未去中國化」

▲教育部澄清，要求三家出版社重編小五社會科教科書，主因是不符課綱精神。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教院審查112學年小學五年級社會科教科書，卻創下三家出版社同時被退並重編的首例，更被質疑去中國化，教育部今（11日）表示，三家出版業者申請審定教科書採分科設計，未能理解與體現以四個主題軸來組織教材的領域主題統整設計，不符十二年國教課綱揭示的領域課程統整設計精神，並未「去中國化」，若業者重新送審，將依照程序妥適處理。

配合新的108課綱，包括南一書局、康軒出版社、翰林出版社等三家出版社，日前將小五社會科教科書送到國教院審查，該內容主要提供給明年9月升上小五的學生首次使用，但後來卻接到國教院通知，三家出版社的6本書（上、下冊）都要求重編，引發出版社業者不滿，批評對結果「很傻眼」，質疑這是去中國化，更擔心對第一線的教師與學生也會形成很大衝擊。

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國教院則表示，審定教科書是由出版業者根據課程綱要進行研發編寫，並由學科及課程專家、現職教師與本院研究人員組成審定委員會依程序嚴謹審查，三家出版社申請審定的國小社會第五冊教科書採分科設計，且未能理解與體現以四個主題軸來組織教材的領域主題統整設計，以讓學生學到核心概念與通則，不符合十二年國教課綱揭示的領域課程統整設計精神。

至於外界質疑去中國化，國教院則回應，社會領域課綱並未「去中國化」，而是讓學生從單一區域學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解，讓學生本於歷史事實與相關證據所提示的脈絡，客觀地認識探究，並思考未來可能面對挑戰，讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。

國教院指出，根據十二年國民基本教育社會領域綱要規定，國民小學是採取領域統整設計，應選擇合適主題以發展統整性教材，其「學習內容」是以「互動與關聯、差異與多元、變遷與因果、選擇與責任」等四個主題軸為統整架構，統整「歷史」、「地理」、「公民與社會」三學科的相關學習主題，未來重編後的書稿，出版業者可依國小及國中教科圖書審定辦法規定重新送審，國教院將依程序妥適處理。

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