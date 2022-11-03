出國還要專案簽呈惹怒基層　教長：檢討並恢復一般程序

▲教育部長潘文忠表示，教育部同仁出國將恢復到一般申請程序。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣這波本土疫情已脫離高原期，指揮中心昨（2日）更宣布，11月14日起確診者居家照護縮短為5天，但卻傳出教育部員工抱怨，儘管邊境已經開放，但現在若非因公出國仍要專案簽呈，相當不合理，教育部長潘文忠今（3日）表示，過去因疫情考量而對出國從嚴把關，目前確實該檢討，已請人事室與指揮中心討論，同仁若有出國需求，恢復到一般申請程序。

台灣這波本土疫情脫離高原期，邊境也解封，中央流行疫情指揮中心昨更宣布，11月14日起確診者居家照護縮短為5天，隔離期滿快篩陰性可以提前解除自主健康管理，因為自主健康管理日期從0天到7天都有可能，被稱為5+n措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管目前台灣邊境解封，防疫措施也放鬆，但卻有教育部員工向媒體投訴，指教育部近期人事單位公告，員工若非因公出國仍要專案簽呈，引發基層不滿，批評目前邊境都已經開放，防疫措施越來越寬鬆，但教育部規範卻比醫護還要嚴格，相當不合理。

立法院教委會今天繼續審查教育部預算，會前潘文忠接受媒體聯訪時坦言，對於教育部同仁出國請假申請手續，當時因應整體疫情考量，尤其國際很多地區疫情非常嚴峻，對於非因公出國者，基於健康安全考量而從嚴把關，目前確實應該來檢討，因為國內外疫情逐漸恢復常態，已經請人事室就現況與指揮中心討論，採取一般性方式，讓同仁有出國需求時，恢復到一般申請程序。

