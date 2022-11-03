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避免「月經貧窮」　教長允諾：下學年起免費提供女性生理用品

▲▼立委提案改善「月經貧窮」，教長潘文忠也允諾，下學年起免費提供女性生理用品。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委提案改善「月經貧窮」，教長潘文忠也允諾，下學年起免費提供女性生理用品。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據統計，女性一生平均約花10萬元購買生理用品，為改善「月經貧窮」，立法院教委會立委今（3日）提案，指部分學校提供生理衛生用品普及度不足，要求教育部在4個月內提出推動策略報告，最遲在下學年度付諸實施，教育部長潘文忠也認為提案很適切，會積極推動，從下學年起，免費在各級學校提供多元的女性生理用品。

立法院教育委員會今天審查教育部預算，包括劉世芳、張廖萬堅、賴品妤等多名立委提出臨時提案，指立法院在2011年三讀通過，政府機關應該負責籌劃、推動及執行「消除對婦女一切形式歧視公約」規定事項，而「月經貧窮」已成為國際上對婦女保障的重要議題，若無法負擔生理用品支出，女性只能請假，將嚴重影響其受教權和工作權。

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提案人之一、立委張廖萬堅表示，根據統計，女性一生平均花費10萬元購買生理用品，對弱勢家庭來說是不小負擔，台灣少女初經年齡約在10歲至16歲，青少女在學校遇到突如其來的經期容易不知所措，而從2018年起，英國、蘇格蘭在學校全面提供免費生理用品，讓需求者及時獲得生理用品，更增進孩子對生理用品的熟悉，讓孩子自在面對此生理現象。

張廖萬堅進一步指出，目前台灣僅有台北、台南、高雄、新北、新竹、台中等6縣市，在部分學校放置免費衛生棉，或提供生理衛生用品措施，普及度不足，也無法照顧偏鄉與弱勢家庭，相關單位應更重視「月經貧窮」議題，請教育部調查已實施縣市計畫內容、執行方式與預算，並邀學者專家、地方政府及學校代表研商，在4個月內提出全國各級學校及教育部所屬場館提供免費衛生棉的可行報告，增加女性就學及勞動條件品質。

不過，隨後立委范雲也提醒，提供免費衛生棉應改為「多元生理用品」，因為市面上有月亮杯等衛生用品，若教育部能全面推動，對家庭經濟背景較弱勢女學生會有幫助。

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠承諾，從下學年起，免費在各級學校提供多元的女性生理用品。（圖／記者許敏溶攝）

教育部長潘文忠則贊同此臨時提案，認為提案很適切，會積極推動，但潘文忠也表示，由於涉及準備期，下學期時間太趕，希望從下學年度實施，教育部將從下學年起，免費在各級學校提供多元的女性生理用品。

媒體事後追問，教育部補助全國學生多元生理衛生用品，預計需要多少經費，教育部表示，所需經費與實施方式及範圍相關問題，還要等待邀集各地方政府、轄下場館及學校研商，未來將整體評估，選擇適切可行方式實施。
 

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