曹興誠笑蔣萬安國文程度不佳　批高虹安「對大眾情緒勒索」

▲曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者高兆麟／綜合報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前回嗆聯電創辦人曹興誠是綠營側翼，對此，曹興誠今（12）日嘲笑蔣的國文程度不佳，短短的一段話裡面，竟然連唸了兩個別字；另也批新竹市長候選人高虹安出院後秀「手臂黏紗布、點滴針頭」，是對大眾的情緒勒索。

曹興誠今日發新聞稿表示，「蔣萬安在政見發表會上六度提及他的矽谷經驗，引起我的好奇」。他強調，「我說蔣先生在WSGR事務所打雜，並無貶意」。其實打雜是職業菜鳥必須的歷練；「我本人就業之初，就做過無數的打雜工作，並引以為榮。」

曹興誠說，「不過蔣萬安顯然認為，說他打雜是貶低他，所以他回嗆我是綠營側翼，抹黑方式和手段令人瞠目結舌。」

曹興誠撇清打雜說非貶意外，還順帶一提蔣萬安回擊讓他意外的是「蔣先生那天短短的一段話裡面，竟然連唸了兩個別字」。曹興誠說蔣萬安把「自詡」唸成了「自翊」，把瞠目唸成了「堂木」。

曹興誠指出，蔣萬安跟我一樣，是建中畢業的，所以我就問一位我建中的老同學，我們以前建中同學的國文程度有這麼差嗎？我同學說，「以前同學唸別字也難免，但蔣先生的問題比較嚴重，他把章都唸成了蔣。」

除了蔣萬安，曹興誠也批新竹市長候選人高虹安的花樣絕對不遑多讓。

曹興誠說，高虹安論文被指涉嫌抄襲，她只要澄清沒有抄襲就好，何必吹噓自己出自名校，成績優異，名校的資優生未必就不會抄襲，一如有錢家的小孩未必就不會偷錢；這樣的辯解顯示高虹安邏輯不及格。邏輯不及格是很麻煩的，因爲我們做事要成功，第一要靠邏輯正確，第二要靠尊重事實。

曹興誠又說，高虹安涉嫌以人頭詐領立委助理費和加班費，事實真相混沌不明之際，竟然又演出苦肉計，到醫院打點滴。出院後居然不拔掉針頭、繃帶，還故意捲起袖子，向公眾展示。這就好像有人故意割傷自己，然後把血肉模糊的傷口到處展示一樣，是對大眾的情緒勒索。



