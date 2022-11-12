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「蔣萬安像歐巴馬、馬克宏！」　她大讚：用全力讓蔣高票當選

▲▼ 蔣萬安出席「好朋友.多拉票 相揪來挺蔣萬安」活動 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安出席「好朋友.多拉票 相揪來挺蔣萬安」活動 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

選舉倒數，各陣營均抓緊時間舉辦造勢活動，藍營立委費鴻泰今（12）日為國民黨台北長候選人蔣萬安在松山慈佑宮前舉辦「好朋友.多拉票 相揪來挺蔣萬安」活動。其中，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，蔣萬安就像美國前總統歐巴馬、法國總統馬克宏一樣40歲就選總統，蔣萬安又年輕又有活力，希望市民用全部的力量讓他高票當選。

蔣萬安致詞時表示，選舉剩兩個星期，最後一哩路，需要靠大家一起幫忙，過去這段期間，他深入大街小巷傾聽大家的心聲，因此擘劃了很多台北市藍圖，未來一定鼓勵年輕人多生，生育補助將從兩萬增加到四萬，符合資格還可以優先入住社宅，希望年輕人安心住在台北。

對於都市更新，他表示，松山信義區有很多老舊建物，未來都希望可以加速都市更新，台北市超過30年以上的老舊建築超過70%，超過40年以上也是很高，台北市民感受很深，台北市只要發生一場6.2地震，可能就會有4千棟建築有危險，這些我們都承受不起，未來承諾一定加速都更。

針對內湖交通改善，蔣萬安也說，未來會以最快速度，讓捷運東環段動工、中央汐止線動工，解決交通問題，同時也會串連士林、北投科技園區，形成科技廊帶，讓所有台北市民感受經濟提升成果。

蔣萬安強調，這次選舉攸關中華民國未來可不可以走在正確道路上，日前他與台北市長盧秀燕碰面，盧就說到，她參與過多年選舉，但這次選舉是選風最敗壞一次，電視、網路都有很多不實謠言、惡意造謠抹黑。未來一定要站在公理、正義這方，一起來對抗惡質的選舉文化。

蔣萬安呼籲，11月26日就是要一起用選票告訴執政黨，人民力量才是最重要的，人民聲音才需要被傾聽，14天後就要投票，再次懇請大家一定要去投票，才能持續堅持公理正義。
 

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黃呂錦茹蔣萬安2022九合一大選2022台北市長歐巴馬馬克宏

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