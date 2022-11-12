助理費打不垮高虹安！林耕仁民調仍墊底　朱立倫：把自己變強最重要

▲朱立倫出席葉元之競總成立大會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中廣與蓋洛普徵信公司今（12）日發布新竹市長選舉封關民調，無黨籍候選人高虹安雖爆出疑似詐領助理費與小金庫等多項爭議，但仍維持第一，國民黨候選人林耕仁則是敬陪末座。國民黨主席朱立倫今（12）日表示，各方民調都是做參考，最重要「把自己變強最重要」，林耕仁要加油。

新北市長候選人林佳龍今批評選前之夜的場地遭到侯陣營打壓，認為8年前當時的新北市長候選人游錫堃遭遇同樣在他身上發生，朱立倫則回應，不要透過這種申請道路的方式創造另一個議題，8年前就玩一樣套路，「藍營在台北市盡最大努力也申請不到凱道，最後努力找到新場地！」林佳龍還有兩周，如果有什麼需要協助的，大家一起幫忙找場地，不要說一定要指定哪一條路，都知道這每條道路都有警方規定，「我們都尊重。」

針對新竹市長民調議題，朱立倫表示，各方民調都是參考而已，最重要是候選人自己要加油，林耕仁要繼續加油全力以赴，尤其林耕仁的陸軍非常強，很多基層同志都很努力熱情。

高虹安陷助理費爭議，趙少康今日上午表示，新竹現在急的是民眾黨不是國民黨，民眾黨主席柯文哲應去拜託朱立倫，姿態不要這麼高，對此，朱立倫說，各方建議都有，「我們把自己變強最重要」。