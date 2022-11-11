他感慨雙11「越來越不雙11」　見折扣嘆氣了！1點爆眾人共鳴

▲原PO對雙11很多促銷越來越無感。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

雙11被視為年度最大購物節，不僅電商會做活動，許多實體店家也跟著促銷。不過，就有網友在Dcard感慨，不管是從客人還是行銷人的角度來看，覺得這幾年的雙11「越來越不雙11」，很多折扣都只是在玩文字遊戲，呼籲大家有需要才買，直呼「不然每次雙11後的退貨率，看了真的會森77」，引發共鳴。

這位網友發文「雙11別亂買」，說他不論是以客人角度，抑或行銷人的視角，都覺得近幾年的雙11越來越不雙11，很多折扣都只是文字遊戲，許多自家官網也不敢殺太低，因為怕消費者之後不回購，「這種夾在周年慶後，跟年前的尷尬時期，還是鼓勵廣大民眾消費『保持理性』，真的有需要，再買～（不然每次雙11後的退貨率，看了真的會森77）」。

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貼文一出，許多人也超有共鳴，「還真的，很多優惠都很少，跟平常買差不多」、「+1，以後商人節可以免疫了，有需要再買」、「我媽是重度電商使用者，她說今年感覺也沒那麼多人在搶，跟以往不一樣」、「經濟不景氣再加上越來越多節，像618、女人節」、「幾乎每月都有活動。」

有小資族則分享，想撿便宜的話，最好平時就要做功課，「買化妝保養品我都會看品牌，有些是周年慶為一年中最低價，有些是雙11。然後大概雙11過後，有些沒買的，或者雙11之後才推出的新商品，只要是不急用的我都會做筆記，注意它的常態打折金額是多少，比那個金額低我才會下單。有些真的會等到一年。」