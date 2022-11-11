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高粱收入保險首度開辦　投保農民全受益「理賠率3.7倍」

▲▼農委會輔導農民與金酒公司合作契作，並在台南成立雜糧機械耕作隊。（圖／農委會提供）

▲農委會輔導農民與金酒公司合作高梁契作，並開辦高梁收入保險，今年理賠率達372%。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

高粱收入保險自今（111）年開辦，第一期作以台灣本島為試辦地區，農委會農金局指出，受到4、5月連續降雨影響，大部分地區種子發芽率不佳，實際收穫產量明顯減少，經核算桃園等7縣市均達到理賠標準，97位投保農民也全數受益，理賠面積達639公頃，理賠金額達675萬元，理賠率達372%，已促請農業保險基金啟動理賠，讓農民的損失可以儘速得到補償，填補農民損失。

高粱收入保險從今年首度開度，並以台灣本島為試辦地區，農金局副局長周妙芳指出，開辦後獲得不少農民支持，和金酒公司契作種植面積共639公頃全部都投保，投保率達100%，而且保單採縣市區域認定方式，按農糧署公布調查產量為計算基礎，無須對個別農民進行損失勘查。

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周妙芳表示，由於4、5月連續降雨影響，大部分地區種子發芽率不佳，實際收穫產量明顯減少，經核算共桃園、新竹、台中、苗栗、雲林、嘉義及台南都達到理賠標準，97位投保農民也全數受益，理賠面積達639公頃，原先投保金額180餘萬，理賠金額則達到675萬元，理賠率達372%，填補農民損失。

周妙芳提醒農民，近年來政府積極推動農業保險，目前已開發銷售27種品項、42張保單，且因應不同地區保險需求及農產物生長特性，保單類型相當多元，包含實損實賠、政府連結、氣象參數、區域收穫、收入保障型等5種，呼籲農民朋友踴躍投保，保障營農收入，共同打造安心的從農環境。

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