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陳吉仲告張斯綱等人抹黑「抄襲慣犯」　法官諭知大選後再開庭

▲▼農委會主委陳吉仲 立法院經濟委員會備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲認為遭國民黨台北市議員張斯綱等人抹黑「抄襲慣犯」，提告捍衛聲譽。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市議員張斯綱等人，今年9月開記者會爆料農委會主委陳吉仲擔任學者時，承包科技部委託研究案「連愛情公寓部落格轉載文章都抄」，諷刺陳吉仲「抄襲慣犯」、「一魚兩吃」等語，陳吉仲提自訴怒控張斯綱與記者會在場的國民黨副發言人楊智伃、桃園市議員候選人凌濤涉嫌妨害名譽，台北地院今首度開庭調查，除釐清自訴範圍，法官並諭知下月（12月）26日傳訊張斯綱3人出庭。

法官今僅傳訊自訴人出庭調查自訴範圍，陳吉仲沒到場，委任律師詹順貴與黃英哲出庭，法官一再釐清陳吉仲自訴內容中，哪些是張斯綱等人在記者會的原文、哪些是陳吉仲提告時補充的解釋資料，以及同一篇文章若有多位共同作者，彼此如何分工等細節。

律師指出，已整理出張斯綱等人在記者會發言的完整逐字稿，至於法官質疑張斯綱等人有無具體指出哪篇文章涉嫌抄襲什麼文章，律師強調記者會現場播放的頭影片都有秀出詳細內容，非常具體，不是陳吉仲提告所自行補充，本案研究報告都由擔任計畫主持人的陳吉仲負全責，若有多人分別執筆再整合發表，同樣由共同作者中掛名首位的陳吉仲負全責。

律師並指凌濤在記者會後，另於今年10月2度在個人臉書粉專PO文，聲稱陳吉仲坦承抄襲、批陳吉仲「一魚兩吃」等語，內容都不實，因此追加自訴凌濤這2個行為涉嫌妨害名譽，律師表示查不到凌濤戶籍地址跟競選總部地址，請法官准許將訴訟文件寄送國民黨轉交凌濤，或依職權調閱凌濤的送達地址，或提供裁定以便自訴人去戶政機關查詢。

法官諭知先寄給國民黨轉交，下次訂於下月（12月）26日上午9點30分再開庭，將傳訊張斯綱3人出庭。

▲國民黨台北市議員張斯綱。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員張斯綱。（資料照／記者林敬旻攝）

今年（2022年）11月26日將投票的公職九合一大選，各種「抄襲」話題儼然成為選戰主軸之一，陳吉仲並非候選人，但國民黨指稱陳吉仲在學者時代承包政府研究案涉及大量抄襲，除由黨籍立委提出質詢，今年9月29日，兼任國民黨文傳會副主委的張斯綱，與凌濤、楊智伃更在國民黨中央黨部聯袂召開記者會，爆料陳吉仲有4篇研究報告抄襲。

張斯綱等人指稱，陳吉仲於2005年受農委會資助發表的研究報告，其中一個章節抄襲農委會2003年資助的期刊論文，比例高達77%，分明是「一魚兩吃」、「抄襲慣犯」；此外，陳吉仲於2015年、2017年分別擔任科技部2個研究計畫主持人，「文獻回顧」抄襲比例也高達各40%與57%，連愛情公寓部落格轉載文章也抄，嘲諷陳吉仲簡直是「花式剽竊」。

陳吉仲反擊張斯綱等人都有碩士學位，卻將已經標註出處的「文獻回顧」抹黑成抄襲，因此提告捍衛自身的學術名譽。

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