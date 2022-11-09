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農遊券4.0「5天發完」 農委會擬農曆春節再推5.0方案

▲農委會主委陳吉仲表示將爭取經費，考慮再推農遊券5.0方案 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲表示將爭取經費，考慮再推農遊券5.0方案 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會本月4日起推出「挺在地，農漁GO購購！」農遊券4.0促銷方案，買600元指定品項，就送600元農遊券，迴響熱烈，截至昨（8日）上午10時，9萬份全數送完。農委會主委陳吉仲今天（9日）表示，將再努力爭取經費，不排除在農曆年前，再推出農遊券5.0方案。

陳吉仲今天出席霧峰區農會酒莊台北小巨蛋旗艦店開幕記者會，針對媒體詢問農遊券4.0辦理成效，陳吉仲說，農遊券是行銷農漁產品的好措施，對農會超市、農村經濟助益良多，這次經費來源是鎖定輸出中國受影響的農產品，為帶動農村經濟，將再努力爭取經費，不排除在明年農曆春節前，針對消費者年節需要的農漁產品，再推農遊券5.0方案。

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農委會今年8月推出農遊券3.0方案，但因為限制購買品項、只送200元誘因不足，成效不彰，本月4日加碼再推農遊券4.0方案，購買指定農漁產品消費滿600元、送600元，或是600元的倍數，上網登錄就送出等額的農遊券，截至昨天上午已全數登記完畢，消費金額總計5734萬元，加上後續送出的農遊券總額為5400萬元，預計至少創造逾1.1億多元的商機。

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