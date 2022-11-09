「母豬AI生育技術」掌握產況　養豬產業人力問題有解了

▲「母豬AI生育技術」可有效掌握母豬生產狀況。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會畜產試驗所為解決養豬產業人力老化、缺工及成本高漲等問題，結合產官學研界，歷經多年努力成功開發出「母豬AI生育技術」，透過母豬發情辨識、分娩監控及仔豬照護，有效掌握母豬生產狀況，若台灣有3分之1、約20萬頭母豬使用此系統，預估可節省近億元的人力成本，並創造上億元的產值。

農委會畜產試驗所今（9日）舉行「好配、好生、好養『三好』養豬—母豬AI生育技術」記者會，宣布運用智慧科技調整產業結構，成功開發出「母豬AI生育技術」，並進行技術移轉簽約儀式，將推廣至產業應用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畜試所所長黃振芳指出，「母豬AI生育技術」為一套專門協助母豬發情及分娩的人工智慧化系統，可透過偵測母豬外陰部腫脹情形來辨識母豬是否已發情，準確率可達92%，使飼養者能掌握最佳配種時間，提升母豬年產胎數，以縮短母豬空胎期及降低飼養成本。

黃振芳進一步指出，該系統也應用聲紋及影像技術辨識母豬分娩方式，藉由收集母豬分娩前喘息聲、母豬躺臥及站立影像，加以判斷母豬是否即將生產，正確率可達91.7%；此外，也藉由分析出生仔豬叫聲，輕拍母豬「提醒」母豬在躺下休息時不要壓到仔豬，可使離乳仔豬育成率增加4%。

黃振芳說，母豬AI生育監控管理系統能減少人員於夜間巡視，減緩長期人力及生理上造成的壓力，並增加仔豬存活率，即使豬場場主出門在外，也能透過手機監控即時掌控母豬生產及仔豬生長狀況。

畜試所表示，透過人工智慧物聯網技術，可用於母豬發情辨識、分娩監控及仔豬照護，隨時掌握母豬生產狀況，未來推廣至民間畜牧場後，母豬及仔豬可得到較好的照護，不僅促進動物福祉，也可增加母豬配種率及離乳仔豬存活率，提升豬場生產效益及國內養豬業的國際競爭力。





▲管理系統可分析仔豬叫聲，輕拍母豬「提醒」不要壓到仔豬。（圖／農委會提供）