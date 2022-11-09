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走私千萬元香菸...漁船執照遭撤　船主告贏政府：農委會裁量怠惰

▲八斗子漁港漁船進港！船長神情緊張露餡 岸巡查獲530箱私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「昇吉興」號漁船走私上千萬元未稅香菸被撤照，船主提告結局大逆轉。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者黃哲民／台北報導

基隆籍「昇吉興」號漁船去年被查獲夾藏535箱未稅走私香菸，市價逾1000萬元，因時值新冠肺炎疫情嚴峻之際，查緝人員身穿全套防護裝搬運，幸未發現疫情破口，農委會事後以違規情節重大為由，撤銷「昇吉興」漁業執照。船東急打官司挽救，而台北高等行政法院認定農委會裁量怠惰，判決撤銷農委會的處分，全案還可上訴。

法官認定農委會裁量怠惰主因，在於船主未善盡選任、監督船長的義務，以致漁船淪為走私工具，船主有故意或過失責任、確應受罰，但農委會撤照時，沒具體說明船主有何「違規情節重大」的事由，就直接動用撤銷漁船漁業執照的終極手段。

法官查出，未稅菸酒被農委會列為一般走私物品，對於漁船涉及走私未稅菸酒的處分，依農委會的「處分基準」，若漁船被司法機關或行政機關沒收、沒入，將撤銷漁業證照，若在偵查中扣押、依法完成變價（賣），則會收回漁業證照6個月。

若無上述2種情形，則再區分「走私物品完稅價格」、「違規次數」、「船主遭判罪與否」等情形，分別處以「收回漁業證照3個月、6個月、1年」、「收回漁業證照2個月」、「收回漁業證照2個月以下、先予行政指導或繳回該違規航次漁業動力優惠用油補貼款」等不同程度處罰。

法官認為，本案是船長被起訴判刑而不是船主，但農委會撤銷「昇吉興」漁業執照，理由是疫情期間從事海上走私，與境外人士接觸有極高染疫風險、返港將成為防疫破口，且走私行為嚴重傷害漁業形象，卻隻字未提「昇吉興」構成前述哪種程度的違規。甚至農委會派人出庭被訊問本件走私物品完稅價格多寡時，也僅答稱沒問過關稅機關。法官認為農委會沒詳查是否真有「情節重大」事由，就直接做出最嚴格處罰、認事用法有誤，且裁量怠惰，因此判決撤銷。

本案源於「昇吉興」號去年（2021年）9月8日上午10點多，出海返抵八斗子漁港，海巡署岸巡隊員登船檢查，察覺船長神色慌張，起疑仔細敲打船艙發現夾層，內有大量裝有私菸的紙箱，岸巡隊員穿著全套防護衣搬運清點，共有535箱、26萬餘包私菸，市值逾1000萬元。幸好船長與船員沒染疫，船上也沒夾帶可能引入非洲豬瘟的境外豬肉製品，船長被判刑4月、併科罰金30萬元定讞。

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