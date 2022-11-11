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台東今年27起岸際救援　海巡之友捐贈搖控救生圈提升救援能量

▲海巡之友總會東部分會捐贈遙控式動力救生圈予海巡署東部分署第一三岸巡隊。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

海巡之友總會東部分會捐贈遙控式動力救生圈予海巡署東部分署第一三岸巡隊。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

海巡之友總會東部分會為提升台東地區海巡單位救援能量，由東部分會會長及顧問團特別採購一具遙控式動力救生圈贈與海巡署東部分署第一三岸巡隊，11日下午2點在台東新蘭漁港舉行捐贈儀式。

▲海巡之友總會東部分會捐贈遙控式動力救生圈予海巡署東部分署第一三岸巡隊。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

▲▼捐贈儀式在台東新蘭漁港舉行。

東部分會會長吳建亨表示：台東地區每年湧入大量遊客從事觀光及水域遊憩活動，尤其連續假期轄區海域岸際救生救難事件頻傳，111年度迄今已發生岸際救援27件；因此，透過本次捐贈之遙控式動力救生圈，取代了傳統人力方式進行救援，除能縮短救援時間，提升溺者生存率之外，更降低了海巡同仁執行救援任務的危險程度。

▲海巡之友總會東部分會捐贈遙控式動力救生圈予海巡署東部分署第一三岸巡隊。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

「遙控式動力救生圈」U型本體搭載2具渦輪推進器，特殊渦輪設計，使救生圈本體在入水後，無論哪一面朝上，皆可正常發揮功能，在電源充飽的狀態下，續航力可達40分鐘，且速度最高為每小時可達15公里，具有自動推進、遠端遙控操作之功能，其體積小、重量輕、機動性高、操作簡易，可讓人員於訓練後第一時間投入救援，替代人員下水施救，執行救援任務。

第一三岸巡隊表示，特別感謝海巡之友總會東部分會捐贈遙控式動力救生圈，有助提升海域救援能量，守護東部美麗藍色海洋，確保民眾生命財產安全。

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