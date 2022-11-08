造福地方及人群　冠美科技捐贈消防搶救利器

▲冠美科技公司為回饋鄉里，上午於台南市消防局第六救災救護大隊安和分隊，舉行捐贈「空氣瓶高壓氣體灌充設備」儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

冠美科技公司為回饋鄉里，8日上午10時於台南市消防局第六救災救護大隊安和分隊，舉行捐贈「空氣瓶高壓氣體灌充設備」儀式，由冠美科技鍾進生董事長代表出席，並由消防局副局長梁全順代表受贈並頒發感謝狀，感謝冠美科技善行義舉，市議會議長郭信良親率安南區議員出席共襄盛舉。

冠美科技公司為國內知名專業塑膠射出廠，專營於機車及沙灘車塑膠外殼及零組件部品設計、製造，產品行銷全球。冠美科技公司鍾進生董事長平日熱心公益，愛心捐贈不落人後。公司創辦人鍾文政先生擔任義消安和中隊顧問，長期支持安和警義消不遺餘力，深知警義消弟兄打火救災的辛勞，在因緣際會下得知安和分隊欠缺空氣瓶灌充設備，二話不說慷慨解囊，立即答應購置該設備贈予消防局安和分隊，並要求以最高規格辦理，著實提升消防救災能量，增加救援效率。

市長黃偉哲表示：「政府資源有限，但民間力量無窮」，非常感謝冠美科技這次捐贈空氣瓶灌充設備提供安和消防分隊，以實際行動展現對消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進了搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

消防局副局長梁全順表示，這次捐贈之空氣瓶灌充設備，採整組自德國進口，專用於空氣瓶灌充之高壓空氣壓縮機及防爆型充氣櫃，具有充填速度快並採用防爆鋼桶確保充氣過程安全穩定等特性。消防人員深入火場、化災搶救、水域潛水，平時訓練及組合演習等等，皆須背負空氣瓶作業，全身裝備超過20公斤，搶救過程換氣消耗量大，皆有賴於該空氣瓶灌充設備進行填充，有了這組充氣設備，減少以往需前往鄰近分隊裝填氣瓶往返時間，大大提升救災戰力，無形之中，降低消防人員搶救過程風險，減少災害損失，實為消防救災利器。此次還特別設計一組潛水氣瓶專用之灌充接頭，免於在灌充不同氣瓶需來回調整設定壓力之不便，且該機還採用直立靜音式設計，大大節省空間及減低灌充時之噪音傷害。此次捐贈除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。