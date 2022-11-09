6歲童掛窗邊意外墜樓　路人衝上前張雙手「瞄準」成功救援

記者魏有德／綜合報導

廣東肇慶一名6歲男童3日不明原因掛在三樓窗外搖搖欲墜，路過的李姓男子剛停好車，聽到路邊有人大聲呼救，連忙一個箭步衝上前，張開雙手對準男童。此時，男童支撐不住直接摔落，李姓男子退後一步欲將男童接住，因衝擊力過大，李姓男子並未完全將男童抱住，幸好男童有了緩衝落地無大礙，李姓男子也只有肌肉拉傷。

▲6歲男童意外墜樓，路過男子一個箭步衝上前張開雙手救援。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，救下男童的李明林是肇慶懷集人，今年29歲，在梁村鎮經營一家燒烤店。11月3日晚6時許，他正驅車前往燒烤店，到了店鋪附近突然聽到路邊有一名阿姨在大聲呼喊，「有個小孩在三樓，快要掉下來了。」

李明林表示，「當時想都都沒想就衝了上去，高舉雙手。」就在此時，男孩從三樓墜下，掉到二樓時腳碰到窗戶，落地方向偏移了一些，李明林趕緊後退一步，用右手接住男童。

幸好，男孩經過緩衝落地，周圍鄰居也紛紛上前關心並尋求醫護人員協助。隨後，李明林和男童一起前往醫院救治，李明林僅右手肌肉拉傷，男孩則是無大礙回家休養。

事後，男童家長特別到李明林經營的燒烤店表達謝意，李明林強調，「孩子沒事最重要，下次遇到同樣的事情，還是會毫不猶豫衝上去救人。」