最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選舉最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

▲民進黨台北市長候選人陳時中出席景美集應廟廟口開講。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入倒數15天的最後階段。儘管民調互有消長，但台北市長選舉直到此刻仍呈現膠著態勢。民進黨候選人陳時中陣營近來遭逢國民黨陣營抨擊，還扯出鹹豬手、側翼粉專等，話題不斷，但團隊維持穩健步驟，除了持續加碼廟口開講活動場次外，選前黃金周將進行大遊行突破同溫層，最後階段則有12區車隊大掃街，把氣勢拉抬到最高點。

對於選前最後15天的衝刺，吳思瑤表示，廟口開講的成效相當好，本規劃是1區1場，如今確定會繼續加碼舉辦，估計總場次會來到15、16場左右；包括總統蔡英文、擔任競總主委的前副總統陳建仁都會到場，扮演強力催票機角色，之後也會請出政務官到場宣講，強化陳時中會做事、做好事的形象。

此外，競總也規劃「每日一挺」，找來音樂人推出《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲，每天推出一首原創歌曲力挺陳時中，包括國寶級台灣民謠大師陳明章、金曲台語歌王王俊傑、滅火器樂團主唱楊大正、董事長樂團等，都是相挺阿中的成員。

吳思瑤說，選舉走到最後階段，還是回到正向、正能量，用歌曲文化呈現台北的溫暖與熱情，同時組織活動也不斷加碼，12、13日周末也將有2場大型造勢活動。

12日找來總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及高雄市長陳其邁，共同為雙北市長參選人陳時中與林佳龍站台；13日則是舉辦溫馨的感恩音樂會，邀集6組幫陳時中創作歌曲的歌手，詹雅雯、陳明章、滅火器樂團等，輪番開唱。

而選前的黃金周，陳時中競辦則與紙風車合作舉行花車大遊行，要用嘉年華的方式為選情加溫，預計要從黨部前走到市政府。吳思瑤說，遊行活動要突破同溫層、拓展中間選民，吸引民進黨以外的支持者，「城市裡充滿熱情的人，都可以走出來」。而在投票前夕則會有12區的車隊大掃街，把選情一口氣推升到最高潮。

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