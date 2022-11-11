千年一遇「13個1」　民俗專家：做這一個動作...候選人逆轉勝

記者唐詠絮／彰化報導

九合一縣市選舉，進入倒數14天，有角逐連任的老將也有新面孔，今天是民國111年11月11日，民俗專家廖大乙表示，7個「1」同時存在是千年一遇，尤其上午及午夜的11時11分11秒，各有13個「1」，更是難得，候選人錯過上午沒關係，還有深夜1個機會，只要合十向天祈求，便可求得好運，在此次選舉中開創新局。

▲台南天公廟的正殿中央就有「一」字匾額。（圖／廖大乙提供）

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廖大乙說，「一」在遠古時代是最大，有千變萬化、包羅萬象、有始有終的含意，在最早沒有刻神像的時期時，供奉玉皇大帝的廟宇就是拜「一」這個字，台灣首廟天壇、即是台南天公廟的正殿中央就有「一」字匾額，副總統賴清德曾多次前往參拜，而籤詩中的首籤，也代表著旗開得勝之義。

▲今天是千年一遇「13個1」。（圖／記者唐詠絮攝）

▲廖大乙說可用龍眼脫殼轉運。

尤其今年正逢九合一大選，候選人面臨激戰，廖大乙說，可以利用今天的13個「1」，可於今日上午11時11分11秒過後、至午夜的同一時刻來臨，中間的12個小時內，到廟裡拜拜，或是簡單地到屋外雙手合十向天參拜，可以將磁場、運氣改變為好的。

▲拜天公時可用香蕉、鳳梨、柿子都有大吉大利含意。

廖大乙也建議一般民眾在拜「玉皇大帝」、或是大年初九「天公生」，皆可準備帶殼龍眼乾、橘子等水果拜拜，結束後將代表五行的5個龍眼乾剝殼食用，或剝皮吃橘子，這表示「脫殼轉運」，也可使用香蕉、鳳梨、柿子等水果，則有招財、事事圓滿、多子多孫及大吉大利的寓意。