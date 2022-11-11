劉建國團隊控張家豪宅「青埔宮」是違建　張麗善陣營：絕對合法

▲民進黨雲林縣長候選人劉建國競選團今（11日）針對張家青埔宮是否有違章或違建，近甲農地非農用，指雲林縣長張麗善僅用「一切合法」四個字，前往雲林縣政府遞檢舉函。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨立委指控雲林縣長張麗善的胞兄、前縣長張榮味的住所，明明是農業用地卻蓋成豪華莊園，不僅是違建，還被當地人稱為「青埔宮」，而民進黨雲林縣長候選人劉建國競選團今（11日）天也前往雲林縣政府遞交檢舉函，並請張麗善出面親自受理並提出相關事證。

對此，雲林縣府說明，針對檢舉案縣府都一視同仁，接到案件會依既定程序去處理。

雲林縣議員候選人林武正表示：「張麗善身為本縣大家長，該建築物又跟他們家族息息相關，一切就要用最高道德標準來檢視，比照台中顏家、韓國瑜事件來徹查嚴查有無違反相關規定。」林武正強調，表示這幾年整個青鋪宮包含那花園，長高又長胖，甚至還出現圍牆和鐵門，請張麗善縣長不要試圖轉移張家農地非農用之事實。

▲民進黨雲林縣長候選人劉建國競選團今（11日）針對張家青埔宮是否有違章或違建，近甲農地非農用，指雲林縣長張麗善僅用「一切合法」四個字，前往雲林縣政府遞檢舉函。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣議員候選人張維崢鄉長進一步指出，毗鄰青埔宮2-25最近又冒出一幢更宏偉的四樓加頂尖建物的豪宅，外界戯稱是「青埔2宮」，百坪建地的主建物前方是近甲農地，同樣的，這片農地上也看不到農作物，請問張麗善縣長難道這樣沒有違反農地農用的規定？

縣議員候選人江文登強調，再次重申青埔宮前方是近甲農地，這片農地上也看不到農作物，農地非農用？依據農業用地未作農業使用，如為非都市土地，應依區域計畫法開罰六萬元以上三十萬元以下罰款，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

針對指控，雲林縣長候選人張麗善競選辦公室說明，張麗善縣長於青埔住宅之雲林縣虎尾鎮弘道段0980、0981號土地，皆為「乙種建築用地」，絕非對手陣營惡意指控之農地。

張麗善競辦反質疑，劉建國委員使用之競選總部，登記核發面積僅82平方公尺，但Google地圖計算的實際面積卻超過352平方公尺，如此明顯的違建，劉委員卻從不檢討。張麗善競選辦公室最後再次勸誡劉委員，無論面對感情和政治，誠實是最好的對策。

▲雲林縣長張麗善青埔住宅之雲林縣虎尾鎮弘道段0980、0981號土地，皆為「乙種建築用地」。（圖／張麗善競選總部提供）

▲雲林縣長張麗善青埔住宅之雲林縣虎尾鎮弘道段0980、0981號土地，皆為「乙種建築用地」。（圖／張麗善競選總部提供）



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