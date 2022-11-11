雲嘉連線台中共好　張麗善、盧秀燕、王育敏合體雲林掃街拜票

▲台中市長候選人盧秀燕、嘉義縣長候選人王育敏，今日一同前往雲林虎尾鎮天后宮參拜，與雲林縣長張麗善三人合體為選戰造勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨提民雲林縣長候選人張麗善、台中市長候選人盧秀燕、嘉義縣長候選人王育敏，今（11）日一同前往雲林虎尾鎮天后宮參拜，三人合體為選戰造勢，同時順著登記號次喊出｢11OK｣的口號，期盼雲嘉連線、台中共好。張麗善縣長前往虎尾天后宮前，也在前立法委員張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘的陪同下在虎尾早市德興市場掃街拜票。

雲林縣長張麗善致詞時表示，在盧秀燕市長支持之下，中部七縣市成立治理平台且運作順暢，在教育、環保與經濟等多個領域也進行合作共享資源，不論是在政務上或是這次選舉過程中，盧市長都願意無私地誇縣市相助。

▲盧秀燕市長最後期許這次雲林有場乾淨的選戰，對手不要抹黑，應拿出政績讓選民眾做選擇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，張麗善也讚美嘉義縣長候選人王育敏很勇敢，不僅帶領國民黨立院黨團強力監督蔡英文政府，這次代表國民黨到艱困的嘉義縣參選縣長，從宣布參選到今天，每天勤跑基層，拋出改革嘉義縣的政策，顯示王育敏委員勇於承擔的膽識與遠見。

台中市長盧秀燕說，自己是張麗善縣長認真努力行銷雲林最好的見證人，因為每次到了某項農產品的產季，張縣長就會拜託幫忙行銷，盧市長更舉例說「前陣子是賣咖啡與青菜，這次是賣烏魚子」。盧秀燕市長最後期許這次雲林有場乾淨的選戰，對手不要抹黑，應拿出政績讓選民眾做選擇。

▲台中市長候選人盧秀燕、嘉義縣長候選人王育敏，今日一同前往雲林虎尾鎮天后宮參拜，與雲林縣長張麗善三人合體為選戰造勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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