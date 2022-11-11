雙11爽搶便宜？「超神2網站」秒查出真相：歷史價格看光光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今天是「年度最大購物節」雙11，許多電商、百貨祭出優惠，吸引消費者瘋搶便宜，或趁機清空購物車，但真的有比較優惠嗎？就有網友熱心推薦超神網站，能針對台灣幾個知名電商平台，直接查詢商品的歷史售價，而超實用資訊也獲得大票鄉民的讚賞。

之前，曾有網友在PTT發文分享，可透過「TWBuyer」網站，查找電商平台販售商品的歷史價格，而操作步驟相當簡單，只要在查詢欄貼上商品網址，就能一目了然它上架後各個時段的標價；有趣的是，不少人從圖表發現，有的「限時搶購價」、「限時超殺優惠」，反倒還比較貴。

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後來，又有網友推薦，另一個比價網站Biggo推出的「Line bot」，其功能跟TWBuyer差不多，但他個人認為，比前者還好用，「它多了很多電商，不只momo、PChome、Yahoo，也終於可以查蝦皮了。很多東西的價錢常常改來改去，根本不知道是不是在最貴的時候買到，可以趁購物節時，來看哪些店在騙優惠。」

▲神人分享網站，可查詢商品的歷史價格。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛留言狂推，直呼「蠻好用的了」、「感謝推薦」、「感謝~很實用」、「蝦皮可用，給推」、「長期使用者推，另外推薦一種用法，會買二手品的人直接在這裡搜尋商品名稱，就可以囊括各個平台的結果，不用一個一個找」。

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