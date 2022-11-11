蝦皮購物雙11開跑2小時狂銷商品數較平日成長11倍　新北市榮登最愛買城市

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑初期最高單用戶消費近70萬，最後加碼夜貓族50元優惠券別錯過。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

萬眾矚目的年度消費盛典開跑，蝦皮購物「11.11最強購物節」今（11/11）0點起即寫下亮點成績！蝦皮購物觀察，站上賣家與各大品牌皆看好雙11買氣、紛紛祭出誘人優惠吸客，使得台灣蝦皮在活動開跑兩小時內迅速銷出破千萬件商品，相較平日銷售成長飆升11倍，再加上蝦皮購物「0元起免運券」、「商城85折券」的加持下，消費者在開跑初期即湧入站上並清空預備已久的購物車，期待11/11買氣再創新高！

年度最大檔全站狂銷ing！開跑全站每秒熱賣將近5,000件商品 抽1年搭機免運創500萬次瀏覽

蝦皮購物「11.11最強購物節」從11/11 0點起開跑就創下佳績，開跑初期每秒售出將近5,000件商品，用戶共同清空破千萬件商品，消費動能驚人！而品類銷售排行榜以「手機平板與周邊」、「家電用品」及「美妝保健」稱霸前三名。面對年度最大檔期，也不難看出消費者利用高額優惠券與商城優惠搶攻高價單品，蝦皮購物驚喜發現到11/11 0-2點最高消費的用戶已超過70萬元—購物清單包括iPhone 13 Pro Max、專業單眼相機鏡頭、變焦鏡組等，或許是為後續旅遊行程準備攝影裝備！而蝦皮購物也羅列雙11檔期內消費力道最強勁的城市排行，以訂單數與業績買氣來看，「新北市」榮登含金量最高的城市，而「臺中市」緊追在後，台北市與桃園市則並列第三，你在這些城市裡嗎？

看準旅遊風氣飆升的趨勢，今年蝦皮購物與台灣虎航攜手合作的「抽1年搭機免運」活動頁獲得廣大關注，開跑至今活動頁流量已有近500萬次瀏覽觀看，且1蝦幣抽台灣虎航來回機票、抽機票折抵金等旅遊抽獎活動，相較平日檔期更帶來高達10倍的消費者參與度，顯見用戶出國旅遊的期待更加反映於消費趨勢上！

蝦皮購物「11.11最強購物節」Last Call！越夜越愛買 夜貓優惠再加碼 50元優惠券狂撒不手軟！

年度最大消費盛事進入最後倒數！蝦皮購物11/11當天還有多項5折起下殺品等著消費者採購，下半天精選強品就鎖定19:00 開搶【美國BSN】Syntha 6 頂級綜合乳清蛋白，雙11特惠價1,366元；20點開搶的Tefal法國特福全新鈦升級爵士系列30CM不沾深平鍋，原價1,830元，手速搶標價價只要711元，另外還有23:00開搶的科帥液晶觸控氣炸鍋，原價1,999元，超值下殺1,088元！錯過前半天優惠商品的消費者也別擔心，蝦皮購物11/11當天每小時整點豪灑30元優惠券，再加碼夜貓優惠22:00-23:30 每30分鐘灑50元優惠券，邀你越夜越快樂，一同把握雙11最後優惠，結清購物車！

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