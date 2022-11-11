Yahoo奇摩購物雙11業績開紅盤！開跑後一小時內銷量增10倍

▲Yahoo奇摩購物11.11流量業績開紅盤！開跑後一小時內銷量增10倍，今續推返場好康優惠（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

眾所期待的雙11今日隆重登場，各家業者無不挖空心思推出超殺優惠，讓消費者「有感」下單！知名網路平台Yahoo奇摩購物銷售開紅盤，凌晨零點開跑後短短一個小時內平台湧入流量為平日的2.5倍、銷量增10倍！同時Yahoo奇摩購物也不藏私，公布銷售佳績與熱銷榜，其中3C/手機、大型家電等高單價商品銷售表現亮眼，連要價53萬的愛馬仕超夯缺貨款「康康包」及約36萬的愛馬仕經典款「柏金包」皆瞬間被秒殺，想搶便宜可得把握好下半天，千萬別錯過一年一度的網購盛典。

▲Yahoo奇摩購物買氣驚人，連53萬元的二手精品「Hermès康康包」也瞬間秒殺。

因應行動購物趨勢，Yahoo奇摩App「購回饋」功能自今年10/31上線後，短短一週帶動App不重複使用人次4.5倍成長，雙11當天（今日）更趁勢推出高達5%超贈點回饋，讓精打細算的消費者賺進更多折扣優惠。此外還續推返場優惠，11/12-11/20活動期間祭出「全站滿3,000元送300」、「購回饋3%超贈點」、「Yahoo聯名卡滿30,000元送5,000刷卡金」、「熱銷品1111元限時搶購」、「超級商城x萊爾富天天免運」等好康，讓整個11月都化身「網購天堂」！

▲Yahoo奇摩購物公布雙11正慶Top5熱銷榜，1111限定「購回饋」加碼送5%超贈點。

Yahoo奇摩購物「雙11正慶Top5熱銷榜」！手機電玩全面制霸，保值黃金買氣夯！

許多消費者也十分關心，到底大家都在買什麼！？Yahoo奇摩購物也大方公布最熱銷品類Top 5，適逢iPhone推出新款，3C手機換購成為購物顯學，而娛樂電玩遊戲機也開出亮眼銷售成績單，前五大排行幾乎由年度3C新機、娛樂電玩遊戲機全面拿下！3C旗艦新機種「Apple iPhone 14 Pro Max」，更榮登業績王寶座，業績月增長近6倍 的電玩娛樂商品Switch位居第二。因大環境通膨影響，實體黃金買氣也是強強滾，要價70萬的10台兩黃金金條勇奪第三；熱銷搶購新機「Google Pixel 7 Pro」跟「SAMSUNG GALAXY A53 5G手機」也紛紛入榜！此外，入冬低溫陰雨加上雙11強檔優惠下，也帶動清淨除濕機品類銷量成長近5倍，成榜外搶購大熱門，提供民眾搶優惠的另類新選擇！

Yahoo奇摩購物「雙11Top5 熱銷榜」

1、APPLE iPhone 14 Pro Max (256G)

2、任天堂 Switch 遊戲主機

3、童樂繪金飾 10台兩幸運星luckystar黃金金條

4、Google Pixel 7 Pro 128G 6.7吋智慧型手機

5、SAMSUNG GALAXY A535G手機 (8G/256G)

Yahoo奇摩購物中心「決戰1111」活動頁：https://reurl.cc/28DYYv

Yahoo奇摩超級商城「決戰1111」活動頁：https://reurl.cc/MXbOjv

Yahoo奇摩拍賣「決戰1111」活動頁：https://reurl.cc/KXpD8n

Yahoo奇摩購物「決戰1111」壓軸爆品：

1. 【任天堂】Switch電力加強續航版

原價9,780元，11/11 15:00限量開賣，超殺6折5,961元（Yahoo奇摩拍賣）

2. 【小米】7 Pro 智能手環

原價1,898元，11/11 18:00限量開賣，超殺58折1,111元（Yahoo奇摩拍賣）

3. 【CHANEL】 金球系列小水桶包

原價217,862元，特價79折172,111元 (Yahoo奇摩購物中心)

4. 【童樂繪金飾】 童樂繪金飾幸運星luckystar黃金金條 (1台兩)

原價時價，特價6折起（Yahoo奇摩購物中心）

5. 【大同】10人份電鍋

原價3,990元，特價74折2,980元 (Yahoo奇摩超級商城)

6. 【桂格】無糖養氣人蔘盒裝 (19瓶)

原價1,199元，特價82折989元，領券再折250元 (Yahoo奇摩超級商城)

7. 【Nike】休閒鞋 Air Force 男女休閒鞋

原價3,400元，特價85折2,899元 (Yahoo奇摩購物中心)