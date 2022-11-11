今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

▲「3個強運生肖」從今天開始財運大爆發！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

今天111年11月11日，千年一遇連續7個1聚集，1作為數字之首更是最強靈數，專寫生肖星座運勢的《搜狐號》博主「福財生肖」特別點名3個生肖財庫將開始猛漲，尤其屬牛的朋友們注意了，雙11開始有望「大財天降，翻身做有錢人」！

屬狗之人

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對事情比較執著、追求完美，工作能力也非常出色且用心。從11月11日開始，屬狗的朋友財運大旺、出門見橫財，能夠過上優越的生活，旺財臨門，有望實現一次大富貴，四面八方的大財小財都聚到身邊，發財變得輕鬆自如，不知不覺中就能有大財進帳，讓人超羨慕。

屬牛之人

做什麼事情非常有耐心，總是樂於幫助朋友，擁有好人緣。11月11日開始，屬牛的朋友「大財天降，翻身做有錢人」，能嗅到市場上的最新動態，務必把握每個賺錢的好機會。正因為平時廣結善緣，每一件事情都能夠喜逢貴人，得到財神的青睞，從而為自己財運奠定深厚的基礎。

屬鼠之人

年紀輕輕就會大有作為，總是樂於助人，內心寬厚，現在一定要抓住機會好好努力，未來有望福祿滿滿。11月11日開始，屬鼠的朋友桃花運爆棚，財庫也突飛猛漲，成為人生大贏家，在職場中有錢財收入，對於這個生肖來說，「往往年紀越大福氣會越旺」，記得多傾聽或參考身邊人的意見，相信對你是有很大幫助的。