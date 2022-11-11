今天雙11必搶重點一次看　3C家電換新省很大、吃年度最殺超夯美食

▲今天雙11有眾多一日限定優惠，把握買起來省很多。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11大檔促銷進入活動壓軸，電商平台拼場加碼，不少超殺折扣、高額回饋、重磅大獎都只限今日才有，像是搭配多重優惠買iPhone 14很划算，3C家電、人氣美食、民生日用品等限時下殺也不能錯過，網購族把握清空購物車，不僅可以搶全年最低價，特賣再折上折，荷包省很大。以下整理多家電商1111必搶重點，準備買爆前先參考，才不會漏勾。

．東森購物網

今天加碼大放送，買3C消費不限金額筆筆回饋3%樂透金，家電全館消費單筆滿3,000送5%樂透金，其中購買飛利浦指定清淨機、咖啡機，還有獨家LINE POINTS回饋10%無上限；象印家電指定商品則有LINE PONITS 5%無上限與東森幣6%，最高享11%回饋。

▲東森購物網11/11當天3C、家電滿額最高回饋樂透金5%。（圖／東森購物網提供）

．東森電視購物

全天LIVE節目商品瘋殺5折起，晚上10點鎖定「剁手亂賣會」，最低399元起，推出商品包含蘭蔻、雪花秀、雅詩蘭黛、鍋寶鈦頂極不沾平煎鍋、PUMA男女裝等；東森購物CH47則在晚上9點首度以團購組合銷售「買就送」，總共將送出100支iPhone 14、50台Dyson空氣清淨機及50台Dyson無線吸塵器。

．momo購物網

今天全通路不限金額下單，免登記就有機會成為「11份亞洲不設點雙人來回機票」以及「111份國內五星飯店住宿券」幸運得主之一；下單並完成登記抽免費清空購物車；消費滿1,111元登記吃免費美食，達美樂披薩套餐、鮮茶道手搖新品、麥當勞蘋果派三選一，不過數量有限，要搶要快。

另外，夯品如舒潔絲絨舒膚抽取衛生紙60包入組，今限定超殺價711元。中午12:11在momo內湖大樓還將限量發放1,111份「高露潔牙膏+Lenor衣物芳香豆」，凡於10/24～11/9期間不限金額消費，即可憑APP首頁「雙十一好禮兌換訊息」免費帶走。

．PChome24h購物

集結彩妝保養品、知名手錶、知名運動鞋品牌等，優惠加碼推出雙11限定專區，均一價超殺只要11、111、1111元起，同時精選3C家電、生活日用等多款熱銷品類，推薦Lenovo Gaming 3i 16吋電競筆電狂殺近13,000元，特價28,111元，最高再享8,333 P幣，登記再抽任天堂Switch OLED主機；日本空運來台頂級麝香葡萄禮盒，特價799元，限量100組；正官庄高麗蔘茶（50包/盒）兩盒特價1,111元。

．蝦皮購物

11/11整天連番推出居家用品、冬季保養、3C家電及食宿套裝5折起限定優惠，於整點時段準時開搶，包括伊萊克斯HEPA吸塵器、Oral-B 3D電動牙刷、白蘭氏五味子芝麻錠通通均一價只要1,111元；用戶最愛的全家 Fami霜淇淋、漢堡王 十塊雞塊餐、蝦皮店到店 統一麥香紅茶即享券等熱門飲品點心推最低7元價，共有16個優惠時段可以搶。

另外，Apple、Dyson、羅技等熱門品牌百大商品下殺5折，疊加商城85折券、87折券使用最高現省5千元，年末想換機首推iPhone 14 Pro 256G，原價38,400元，搭配商城券與神腦加碼優惠券只要29,011元；Xiaomi 12X搭配專屬優惠券與商城85折券，最低8,074元；realme GT Neo3潮玩電競手機搭配商城85折券，最低11,049元；微軟XBOX Series S遊戲主機活動價搭配85折券，用6,783元就能入手。

▲雙11加碼買iPhone 14 Pro有特價，還可再賺回饋。（圖／蘋果官網）

．樂天市場

雙11加碼折扣，站上店家「愛買線上購物」今晚間6點推iPhone 14 Pro 256GB限時特惠，搭配領券現折1,111元，指定信用卡最高可獲得刷卡金3,300元，加上樂天點數回饋、樂天網銀首次開戶回饋等，換算賺回饋7,370元；「MYGOOD買好好買」則有SONY真無線藍牙降噪耳機，搭配優惠券現省2,455元，相當於只要5,735元。

除了3C產品，人氣團購美食、保暖用品也很好買，協發行泡菜黃金海帶絲限時下殺只要111元，直接以半價入手；日本桐灰小白兔手握式暖暖包、法蘭絨羊羔絨暖暖厚被3.1折起。

．生活市集

今主打超殺美食，超人氣美國厚切霜降嫩肩牛排極厚1.5cm，最大組數80片限時4.1折，每片只要76元，個人小資價5片組僅584元；4大熱銷常勝軍，野人舒食舒肥即食雞胸每片最低58.4元、大成食品紅燒&番茄牛肉湯一包多吃能變身為火鍋湯底或牛肉麵等吃法，每包最低111元、秋冬囤貨必備養生湯泰凱食堂養生麻油猴頭杏鮑菇每包最低71.9元、披薩市5吋義式手工低卡米披薩推出限時買10送4，換算每片43元。

．博客來

期間限定每日上午10點、11點、中午12點整點限量推出11元、111元、1111元起秒殺夯品，11/11 10點開賣「JDS.SOCKS」學院風棉質單色堆堆襪，特價11元；11點有星巴克 大杯焦糖瑪奇朵（冰熱任選）電子票，特價111元。11月11日、12日連兩天全館結帳滿千88折、滿2000元再送200元E-Coupon。無印良品壓軸登場，「MUJI全館」不限金額結帳85折。

．遠傳friDay購物

只需掃QR Code連上專屬網頁的全新服務「再轉轉」，除了有5折驚喜優惠，今天11:11再推出限時1小時1折價，特惠商品有iPhone 14、40吋液晶電視、黃金手鍊、Switch、Panasonic吹風機、Mdovia全自動義式咖啡機、雅詩蘭黛特潤修護夢幻組及北捷聯名咖啡組、造型悠遊卡等夯品，最低用1折就能入手。