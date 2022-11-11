急吃宵夜逆向行駛遭攔檢　2男起獲毒奶茶K毒送辦

▲葉姓男子開車載著杜姓友人準備吃宵夜，因逆向行駛被二分局海安派出所所長何家慶發現違規實施攔檢，起獲混合式奶茶毒品包50包、K他命2包及K盤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

葉姓男子於10日深夜10時30分許，開車載著杜姓友人至中西區保安路準備吃宵夜，疑因太過專注周邊美食攤商竟逆向行駛，被二分局海安派出所所長何家慶發現違規實施攔檢，員警攔下時發現葉男將手中香菸觸熄，但滿車瀰漫K味，循線起獲混合式奶茶毒品包50包、K他命2包及K盤，全案依毒品罪嫌送辦。

警方指出，20歲葉男、22歲杜男2嫌，於夜間相約一同開車前來市區保安路準備吃宵夜，因葉姓駕駛對路況不熟悉，邊開邊看美食林立之美食商店區，竟未注意致逆向行駛，馬上為巡邏經過之二分局海安所員警攔下，而當下葉嫌手中還持有1支尚未吸食完畢之K菸，一邊慌忙停車一邊急忙將K菸丟進塑膠杯中，種種怪異舉動盡入所長何家慶眼中。

葉男2人下車受檢時神情慌張，經員警手電筒一探照馬上發現其所觸熄丟置於塑膠杯內K菸毒品，後續又在副駕駛座下發現外觀印有MILK TEA字樣之混合式毒品包50包計315公克、K他命2包計1.99公克及K盤2個等物品。相關毒品經實施篩檢呈現第三級毒品愷他命陽性反應，且2人尿液初步篩檢亦呈現陽性反應，全案將杜、葉2嫌依毒品危害防制條例調查送辦，並向上溯源、向下刨根，擴大偵辦中。