「還沒吃到ㄟ」買宵夜持毒被逮　男只關心夜市名物鹹酥雞

▲林姓男子（左）在鹹酥雞攤前被查或攜帶毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子（24歲）24日晚間零時許肚子餓，外出買鹹酥雞當宵夜，沒想到因為違規停車被員警勸導盤查，他大方的打開機車置物箱讓員警檢查，忘了裡面還有一個K盤，當場傻眼，被逮後還不斷碎念「我還沒吃到鹹酥雞ㄟ」，讓員警又好氣又好笑。

苓雅分局成功路派出所員警24日零時許巡邏時，經過苓雅二路與自強三路口時，發現一處鹹酥雞攤前的一部機車違規停車，都快停到道路中間了，於是遂上前勸導盤查。

▲警方在林男機車置物箱內查獲K盤。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

機車騎士林男一邊接受員警盤查，一邊仍不忘飢餓嘴饞，繼續在鹹酥雞攤前夾食物，當員警詢問是否有帶違禁品時，林男信誓旦旦大方地告訴員警「我半夜出來買鹹酥雞，幹嘛帶那個！」、「那都是一月的事情啦！已經沒有用了！給你看！給你看！」更主動翻開機車置物給員警檢查，不料男子卻忘記機車內還藏有1個K盤，當場傻眼。

員警眼尖發現後，林男還想草草了事把K盤交給員警，以為就可以離開現場，但員警依法將他帶回偵辦並製作筆錄，林男無奈又傻眼地詢問警方「那我剛點完的鹹酥雞怎麼辦」，連回到派出所都還不斷碎念「我還沒吃到鹹酥雞ㄟ」，讓員警好奇這家鹹酥雞到底有多好吃？



據了解，該店是苓雅夜市名店，評價不錯，平時就生意興隆。

警方事後在置物箱查扣的K盤內白色粉末殘渣，經初驗呈毒品K他命陽性反應，員警依違反毒品危害防制條例將林移送法辦。