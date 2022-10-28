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逢甲名店蟑螂滿屋跑「蛋餅包蟑螂」還會飛！客崩潰嚇逃：鑽進鞋

自助餐,小吃店,店家,客人,服務業（圖／記者張一中攝）

▲店內全是蟑螂，店家卻不處理。（示意圖，非當事店家／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，昨（27）日到逢甲夜市某間燒餅豆漿店吃宵夜，點完餐就看見有蟑螂鑽進客人的鞋子裡，結果仔細一看，店內牆壁、地板，甚至是客人用餐的桌子都有蟑螂，接著老闆上了一盤起司蛋餅，裡頭竟然包著一隻完整的蟑螂，拿到煎台區向店員反映，卻發現滿地的蟑螂，讓原PO超傻眼。

有網友在臉書「爆料公社」發文，日前到逢甲夜市吃宵夜，點完餐之後發現店內有許多蟑螂，牆壁、地板、桌子都是，還鑽進客人的鞋子裡，告知店員店內有蟑螂，但對方卻不以為意轉頭走掉，店內的環境讓他們很崩潰，因此決定拿著餐點到外面用餐。

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然而，店內最有名的招牌起司蛋餅，裡面竟然包著一隻完整的蟑螂，原PO拿給店員看，發現更驚人的一幕，「他們位在門口的煎台地板全都是蟑螂」，本來店員只說要退蛋餅的錢，後來才改口整單退款。

後來他看Google評論才知道，當天疑似有消毒清潔，所以才有這麼多蟑螂，網友留言「吃蛋餅吃到蟑螂我超傻眼」、「蟑螂滿店跑，還有會飛得在裡面飛來飛去，原本坐著吃東西的人瞬間跑離，現場環境極差可怕」。

店內環境影響顧客用餐，店家卻不處理，原PO生氣表示，「已經發生了一整晚還有人被蟑螂爬到身上，店家還是選擇繼續營業，導致我們吃到蟑螂蛋餅，難道為了做生意賺錢寧願罔顧客人的食安嗎？」

早餐,蛋餅,起司蛋餅,起士蛋餅。（圖／記者李佳蓉攝）

▲蛋餅內竟然包著一隻完整的蟑螂。（示意圖，非當事蛋餅／記者李佳蓉攝）

貼文一出，有在場的客人留言還原現場狀況，「事發時在場！我們原本準備要進去外帶，但看到外面那個吃到蛋餅的女生已經嚇到哭出來，她的同行友人氣到拿進去給店家，店家態度差勁！哪來得及拍照，這麼多人證，不然調閱監視器？噁到爆炸」、「昨天整間店蟑螂滿屋跑，客人受到驚嚇後尖叫，還被櫃檯阿姨嗆小聲一點，甚至叫尖叫的人去站櫃檯，這樣的態度令人不敢恭維」。

《ETtoday新聞雲》實際致電店家，早班人員表示，每天開店都會清洗、刷地，通常消毒時間都是早上，如果有遇到消毒日，也會特別注意清潔，「但昨天晚上突然間有一群蟑螂從水溝湧出，不確定是否跟消毒有關」，附近店家也受到影響，對於昨天到店用餐體驗不佳的顧客感到很抱歉，晚班人員經驗不足，讓顧客感到不被尊重，「是我們處理不好，真的很抱歉」

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