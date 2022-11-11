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掃墓見「老爸爸跪著抱兒墓碑痛哭」　夫妻暖送擁抱原因藏洋蔥

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名人夫聲稱，10日和太太一起去掃墓，見到一對老夫妻，其中老爸爸跪下來抱著兒子的墓碑，一邊哭一邊說「為什麼不跟我商量，大不了我去跟人家借就好」，讓他感到很難過，於是在離開前決定和太太一起給老夫妻一個擁抱，「我想跟你說，不管你父母有沒有看到你，請你給你父母一個最後的擁抱，好好個道個別吧！」

▲喪禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO掃墓時目睹一名老爸爸跪在兒子墓碑前。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，10日和太太一起去幫爸爸掃墓，隔壁剛好有另一戶家庭在進行土葬事宜，往生者是一名20多歲的年輕人，儀式結束後，工作人員一離開，年輕人的爸爸就跪下來抱住墓碑，然後一直說著「為什麼你不跟我說，為什麼你不聽我說，為什麼不跟我商量，大不了我去跟人家借就好」，讓目睹這一幕的他也感到很難過。

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原PO說，與老夫妻稍微聊過後，得知年輕人是因為打拚沒結果而走上絕路，自己也已經升格為人父，明白有些時候孩子可能會覺得父母囉嗦，但「孩子你父母不是不讓你去拚，只是你爸爸怕的就是你拚完失敗，會變成今天這樣」，有時候父母說出來的不一定只是故事，可能是他們的親身經歷，「所以希望身為他們的寶貝的你，不會發生同樣的事情」。

原PO感嘆，離開之前，他和太太決定過去抱一抱這對老夫妻，「看著你（往生者）母親因為我太太一個擁抱大哭了起來，我想跟你說，不管你父母有沒有看到你，請你給你父母一個最後的擁抱，好好個道個別吧！」

原PO事後也問過太太，為什麼同意主動擁抱那對老夫妻，太太回答，「不知道，就是想替他兒子給他媽媽一個擁抱，讓他媽媽崩塌的心能夠有一點安慰」。

文章公開之後，吸引超過5300名網友按讚，大家紛紛留言表示，「看得心好痛，為人父母後才能了解父母的愛」、「謝謝你跟太太給予他們擁抱」、「我哭了」、「天下父母心啊」、「謝謝你的溫柔」、「關懷的擁抱勝過千言萬語」。

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