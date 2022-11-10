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人妻怨鄰車停太近「一句不好意思都沒有」　現場照卻逆轉風向

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻9日在臉書PO文抱怨，遇到一名黑色汽車的車主把車子停得很靠近，害他們一家人上不了車，請百貨公司的工作人員廣播2次以上，車主才出面移車，全程一句道歉都沒有說，讓她覺得很生氣。不過，文章公開之後，網友們大多認為黑車車主沒有錯，畢竟車子並未超出車格，要怪只能怪百貨公司的車格太小。

女子抱怨隔壁車主停得太靠近。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO認為隔壁車主停得太靠近。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，停在隔壁的黑色汽車因為太過靠近，導致她和老公、小孩上不了車，於是請大遠百的工作人員幫忙廣播2次以上，希望車主前來移車，結果一家人在悶熱的地下停車場等了半個小時，對方才慢慢走過來，全程一句不好意思都沒有說，並默默把車開走，「可是因為他，導致家人最後一班高鐵趕不上，我真的覺得很賭爛（很不爽）。」

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女子抱怨隔壁車主停得太靠近。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友認為，黑車車主如果停中間一點，可能會打不開駕駛座的車門。

不過，文章公開之後，網友們大多都認為黑車車主沒有錯，畢竟他雖然有壓到一點點白線，但車子還是在車格內，沒有超出，要怪只能怪車格太小，「就是車格小，要道歉的應該不是黑車車主吧」、「板橋大遠百離高鐵站很近，不會自己走路過去」、「這車格也太小了，我的車停進去應該兩邊都壓線」、「板橋大遠百車格是真的小」。

也有一名在板橋大遠百工作過幾年的網友留言緩頰，他表示，其實板橋大遠百的車格沒有小到讓人無法打開車門的地步，只要車子能停在格子內，基本上車門都打得開，不然也可以先從副駕駛座上車，再自行爬到駕駛座，「我在那邊停了很多年，ABCD區都停過，沒有遇到這種情況，隔壁小遠百那格子才真的是小到哭」。

對此，原PO也在文章最後補充道，她不會刪文，發文當下因為情緒激動，口氣可能比較不好，看到大家的留言之後，情緒已經緩和許多，現場車格真的太小了，至於沒有趕上高鐵一事，的確是她考慮不周，「但我也坦白說，我當下就真的很不開心黑車，感謝大家指教。」

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