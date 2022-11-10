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他停紅燈遭遠燈刺眼　女騎士秒關掉反嗆：我的車只有遠燈

記者黃翊婷／綜合報導

一名騎士抱怨，9日下班騎車回家時，遭到後方一名女騎士用遠燈「攻擊」，於是好心出聲提醒，沒想到對方竟然直接關燈，還反嗆「我的車只有遠燈啊」，讓他超級傻眼。

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲原PO發現女騎士開到遠燈，好心提醒卻被嗆聲。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，9日從公司下班，回家途中停等紅燈時，發現後面有一道刺眼的光，轉頭一看，原來是一名女騎士開到遠燈，於是好心提醒「妳開到遠燈了」，沒想到對方什麼話都沒有說，就直接把燈關掉。

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原PO表示，目睹女騎士的神奇操作，他當下立即告知只是想提醒開到遠燈這件事，沒有要求女騎士關燈，結果對方用很不屑的口氣回答，「我的車只有遠燈啊」，讓他超級傻眼。

原PO說，女騎士看他不相信，就再度把遠燈打開，氣得他忍不住轉頭大罵髒話，「上個月也遇到一個一樣狀況的，到底是機車行沒教，還是這些人教不會？」

文章公開之後掀起網友留言熱議，「什麼廠牌的機車只有遠燈」、「我也遇過，旁邊的路人一直跟女騎士講，她就一直說是機車的問題」、「上次也是跟一個阿婆說她開到遠燈了，阿婆還跟我說她的機車本來就這樣」、「我上次遇到一位先生也是這樣，跟他說，然後他也是關燈，但是他沒有再打開就騎走了」。

還有部分網友指出，或許女騎士不是故意要開遠燈，而是不知道近燈的燈絲已經燒壞了，這種狀況其實很常見，「真的很多，強烈建議政府機車要年檢，跟排氣檢查一起就好了，不然一堆沒尾燈也沒大燈的都不修」。

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