好市多買649元啤酒忘在推車下　她3分鐘折返「整箱被搬走」

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，日前到好市多桃園中壢店購物，離開時把一箱649元的啤酒忘在推車下方，趕緊跑回去放推車的地方，沒想到啤酒已經整箱「消失」，整個過程大約只有3分鐘，讓她超級傻眼。

▲原PO在好市多買啤酒忘了拿走，卻被別人整箱搬走。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，3日晚間7時許前往好市多桃園中壢店購物，買了一箱649元的啤酒，並放在推車下方的空間，離開時卻忘記把啤酒搬起來，等到車子要駛離停車場才想起來，於是馬上停車並跑回放推車的地方。

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「（啤）酒已經不見了。」原PO說，整個折返的過程大約只有3分鐘，後來請好市多的工作人員幫忙尋找，他們用對講機溝通了一陣子，都沒有人發現「失蹤」的啤酒，經過主管調閱監視器畫面確認，啤酒確實是被人搬走了，目前她已經報警處理，「有人有類似的經驗嗎？那是我的酒啊。」

文章公開之後，不少網友紛紛留言表示有過類似經驗，「我和妳一樣忘了拿走商品，但是是生食，據說被工作人員拿去銷毀，現場有再補一份新的給我」、「我之前也有過一次相同經驗，一箱韓國海苔放在推車下方忘了帶走，也是找不回來」、「我們土城還有便當放在機車上被拿走的，妳的啤酒被拿走算正常啦」。

此外，大部分的網友也都很支持原PO報警，「報警是正確的，不能姑息」、「怎麼會想在滿是監視器的地方拿走別人的遺失物」、「都有監視器拍到了，應該能抓到人，好手好腳還偷東西，告下去」。

● 飲酒過量，有礙健康。