　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多買649元啤酒忘在推車下　她3分鐘折返「整箱被搬走」

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，日前到好市多桃園中壢店購物，離開時把一箱649元的啤酒忘在推車下方，趕緊跑回去放推車的地方，沒想到啤酒已經整箱「消失」，整個過程大約只有3分鐘，讓她超級傻眼。

▲▼好市多,結帳,Costco（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO在好市多買啤酒忘了拿走，卻被別人整箱搬走。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，3日晚間7時許前往好市多桃園中壢店購物，買了一箱649元的啤酒，並放在推車下方的空間，離開時卻忘記把啤酒搬起來，等到車子要駛離停車場才想起來，於是馬上停車並跑回放推車的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「（啤）酒已經不見了。」原PO說，整個折返的過程大約只有3分鐘，後來請好市多的工作人員幫忙尋找，他們用對講機溝通了一陣子，都沒有人發現「失蹤」的啤酒，經過主管調閱監視器畫面確認，啤酒確實是被人搬走了，目前她已經報警處理，「有人有類似的經驗嗎？那是我的酒啊。」

文章公開之後，不少網友紛紛留言表示有過類似經驗，「我和妳一樣忘了拿走商品，但是是生食，據說被工作人員拿去銷毀，現場有再補一份新的給我」、「我之前也有過一次相同經驗，一箱韓國海苔放在推車下方忘了帶走，也是找不回來」、「我們土城還有便當放在機車上被拿走的，妳的啤酒被拿走算正常啦」。

此外，大部分的網友也都很支持原PO報警，「報警是正確的，不能姑息」、「怎麼會想在滿是監視器的地方拿走別人的遺失物」、「都有監視器拍到了，應該能抓到人，好手好腳還偷東西，告下去」。

● 飲酒過量，有礙健康。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／衝高醫「行刑式開槍殺人」　兇手癌末病逝
魔獸為何棄CBA選台灣T1？　陸媒曝主因
快訊／口罩要鬆綁了！　王必勝：11月會實施
快訊／Garena正式宣布！　結束營運《英雄聯盟》
韓警界梨泰院最大醜聞！　事後毀屍滅跡
李佳穎「情史名單」超精彩！　8緋聞一次排開
Makiyo直播砲老公冷戰「逼到她胃痛」：他只來看小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高行健捐贈手稿文獻展今登場 　《靈山》寫作筆記本台師大首曝光

台鐵豪華觀光列車「特仕車」才抵台就出事　車輪踏面受損！原因曝

好市多買649元啤酒忘在推車下　她3分鐘折返「整箱被搬走」

戶外口罩鬆綁「細節待討論」！　王必勝：11月會實施

加薪、買房！　4星座「金牛滿月」後發了

獨／建中北一女更難考了　北市公立高中職「明年減招」　

來去成大看月食+掩天王星　成大科教中心與博物館、物理系攜手快閃

美商賀寶芙深耕台灣27年　北中南逾五千名健康事業會員與偏鄉學童齊聚歡慶

2類人免費快篩「延至周五宣布」　王必勝：可作為RSV診斷依據

「3天無套2次！月經來會懷孕嗎」　醫揪私訊關鍵：發生什麼事

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

蘇有朋《披荊斬棘2》奪總冠軍！　「以為沒機會回舞台」..唱到泛淚

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

高行健捐贈手稿文獻展今登場 　《靈山》寫作筆記本台師大首曝光

台鐵豪華觀光列車「特仕車」才抵台就出事　車輪踏面受損！原因曝

好市多買649元啤酒忘在推車下　她3分鐘折返「整箱被搬走」

戶外口罩鬆綁「細節待討論」！　王必勝：11月會實施

加薪、買房！　4星座「金牛滿月」後發了

獨／建中北一女更難考了　北市公立高中職「明年減招」　

來去成大看月食+掩天王星　成大科教中心與博物館、物理系攜手快閃

美商賀寶芙深耕台灣27年　北中南逾五千名健康事業會員與偏鄉學童齊聚歡慶

2類人免費快篩「延至周五宣布」　王必勝：可作為RSV診斷依據

「3天無套2次！月經來會懷孕嗎」　醫揪私訊關鍵：發生什麼事

澤倫斯基鬆口！只要「滿足5大條件」　願意與俄羅斯進行談判

川普再戰2024？　期中選舉出口民調曝「共和黨選民」也不挺

徐榛蔚母雞帶小雞！掃街拜票全黨候選人跟著跑　民眾頻喊「凍蒜」

高行健捐贈手稿文獻展今登場 　《靈山》寫作筆記本台師大首曝光

日本富士通計畫自行設計2奈米晶片　傳將委由台積電代工

華航蟬連7年APEX五星航空獎　客艙持續升級、還有新菜色登機

美期中選舉出口民調！選民逾7成不滿現狀　最關心通膨和墮胎

北市民調：蔣萬安、陳時中僅差3百分點　藍、綠、白基本盤全歸隊

沒主動申請就「強迫換卡」惹怒好市多會員　電話塞爆解法曝光

藍前市長稱「高虹安不是壞人」！林耕仁：會說這句話「是他的個人本質」

驚悚影片！女闖紅燈走斑馬線遭撞　倒地再被後車輾過拖行慘死

生活熱門新聞

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

台灣E奶網紅脫了　凱旋門前「無罩中空」

今晨16.5℃！1縣市大雨　下波變天降5度時間曝

「夢幻逸品」買半年！他開機不到2次　網友：想買都沒貨

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

王必勝：戶外口罩鬆綁11月會實施

鄭明典PO血月奇景　高清照美炸

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

連3年反聖嬰！氣象局：秋冬豪雨更多

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

確診「S蛋白抗體」飆破未知　醫揭驚人數字

更多熱門

相關新聞

開黑色C300「1天被攔檢3次」車主崩潰！警曝原因

開黑色C300「1天被攔檢3次」車主崩潰！警曝原因

太倒楣！一名開著賓士C300的車主無奈表示，開著黑色的賓士C300上路，一天就遇到3次警察攔檢，但自己開車都很守規矩，不違規不超速，卻總是被警察攔檢，崩潰直呼「開C300錯了嗎？」貼文一出，釣出也曾開過C300的網友留言，「我之前也是這樣，被攔到受不了，所以把車賣掉」。

「麵麵燙燙」情侶狂疊字　她聽到傻眼

「麵麵燙燙」情侶狂疊字　她聽到傻眼

奔後壁湖吃生魚片　他見「健身鮭魚」傻了

奔後壁湖吃生魚片　他見「健身鮭魚」傻了

結婚7年！二寶爸「被妻狂綠4次」苦忍　網看怒了

結婚7年！二寶爸「被妻狂綠4次」苦忍　網看怒了

一聽她的姓「同事嘴臭喊衰」拒道歉　她屈辱哭了

一聽她的姓「同事嘴臭喊衰」拒道歉　她屈辱哭了

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

被爆「為小黃瓜痛罵助理」　王思佳公開認：就是我

鄭運鵬從小看魔獸打球遭酸！緊急出面滅火

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

台灣E奶網紅脫了　凱旋門前「無罩中空」

NBA稱T1是頂級聯賽　甜瓜也將來台？

更多

最夯影音

更多
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD
單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面