幫弟搶「魔獸」門票　她狂按2分鐘被1問題難倒：姊姊無能

記者黃翊婷／綜合報導

前NBA超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）10日晚間抵台，展開加入台灣T1職籃桃園永豐雲豹的嶄新生涯，首波4場比賽的門票更是瞬間就被球迷秒殺。一名女網友聲稱，弟弟因為工作的關係請她幫忙搶票，但她卻被購票時的問題給難倒了，「抱歉了弟弟，姊姊太無能了」。

▲霍華德10日晚間抵台，開心向現場球迷打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

「魔獸」霍華德震撼加盟T1職籃桃園永豐雲豹，雲豹11、12月主場門票10日開賣，不到5分鐘就完售。原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，弟弟很少開口要求她幫忙什麼事情，因為弟弟有工作要忙，難得開口請她幫忙搶票，「我從中午11點58分重新整理到12點，趕快按下要訂購的位置，（再）按下同意，結果卻按不下下單。」

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原PO說，仔細一看才發現，購票竟然還要回答問題，問題則是「Dwight Howard的外號？（答案請直接輸入兩個字的中文）」，但她從來不看籃球比賽，根本不知道答案，「抱歉了弟弟，姊姊太無能了。從來不看籃球比賽的我，這個問題我完全回答不出來。」

▲原PO幫弟弟搶票，卻被購票頁面的問題難倒。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

文章公開之後，許多網友紛紛替原PO和弟弟感到可惜，「魔獸啦！弟弟掰掰」、「（外號）有超人，也有魔獸」、「我完全不認識他，但看了兩天的新聞，我也知道他叫魔獸了」、「妳的問題超簡單」、「Google很好用」。

對於網友們的熱烈回應，原PO也在留言區回覆，等到她Google出答案，票也已經賣完了，「我打超人的時候，還顯示答案錯誤」，所以正解應該是魔獸，雖然之後肯定還會有其他比賽，但弟弟應該不會再請她幫忙搶票了。