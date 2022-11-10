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女士官驚爆賣淫　後備指揮部大怒：有不法就重懲汰除

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲苗栗頭份鎮第一後備部隊訓練中心，驚爆1名外型亮麗李姓女士官，使用包養網站刊登交友資料，從事賣淫行為。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陶本和／台北報導

苗栗頭份鎮第一後備部隊訓練中心，驚爆1名外型亮麗李姓女士官，使用包養網站刊登交友資料，從事賣淫行為。對此，後備指揮部10日晚間表示，所屬北部地區後備指揮部某女性士官疑涉營外不當行止，單位獲報後，即啟動調查、釐清案情。

匿名爆料人在臉書《靠北長官2022》PO文，指出後備指揮部北二召斗煥坪的里雨含小姐，麻煩不要在營外兼職援交了好嗎，現在全營區都知道你就是在賣的，還是你要把生意拓展到營內呢？ 晚上加班到欣慰中心幫人排解一天的壓力，進一步說，貴單位如果留住這個人才不把她汰除，那真的是貫徹國家有綱常，軍隊有軍紀(妓)，值得請國防部頒發國軍優良團體。

不僅如此，更加碼爆料，李女與單位上士人夫調情，甚至調情完，還有下一個前任後勤官，要載李女上台北，對方甚至會傳「好想你，可以看你左邊右邊嗎（女乃）」，最後更痛批，妳是兼職援交到覺得身體就是拿來換取利益的東西嗎，典型的髒髒包換包包。

對此，後備指揮部10日晚間表示，所屬北部地區後備指揮部某女性士官疑涉營外不當行止，單位獲報後，即啟動調查、釐清案情。

後備指揮部強調，將依「毋枉毋縱」原則，秉公調查，倘確有不法，將檢討重懲汰除，絕不寬貸；並持恆強化所屬法紀教育，以正綱紀。

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