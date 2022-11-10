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把握台東光祭精彩閉幕周　13日閉幕派對齊點星星燈閃亮知本

▲台東光祭13日閉幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東光祭13日閉幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府主辦，結合知本溫泉與周邊自然環境，在東部首次的聲光藝術節「2022台東光祭」作品展出即將進入倒數，並將於13日晚間7點舉辦閉幕派對，尚未親臨現場體驗過這場與環境結合之藝術作品所帶來飽滿能量的民眾，以及想要再次感受藝術作品所散發之療癒光芒的朋友，千萬別錯過！

台東縣政府文化處表示，台東縣人均藝文活動連續於16縣市中排名第1，不但整個台東成了一座大美術館，縣府更首開先例於今年秋天舉辦東台灣首次的聲光藝術節，結合知本溫泉區域特色，12件來自國內外藝術家現地創作的大型聲光藝術作品，以「能量滿滿．在一起」為主題，坐落於知本溫泉區的大草原、樹林及道路旁，自10月中旬開幕以來參觀人潮不斷，受到各界好評。

文化處指出，呼應展場星星草原，活動當日將準備台東光祭專屬設計，色彩與造型都極具太空感與變化性的「星星燈」，發送給現場參加的民眾，期望在「台東光祭」的最後一夜，齊聚於作品《讓我們圈在一起》前，點亮自己手中的星星燈，襯著周遭裝置藝術的燈光，再次好好地欣賞這些為知本各個空間量身打造的裝置藝術，為知本帶來新的生命，也為每個人的後疫情時代生活帶來新的豐沛能量與希望。

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