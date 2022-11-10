「共融台東再生活」社區照顧關懷據點系列　成果展登場

▲「共融台東 再生活」社區照顧關懷據點系列成果展登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府運用公益彩券基金，於9日至11日在台東聖母健康農莊舉辦「共融台東，再生活-社區照顧關懷據點成果展示系列活動」，邀請縣內社區照顧關懷據點及部落文化健康站的長輩共襄盛舉。



成果展於9日由台東大學體適能團隊帶來趣味話劇揭開序幕，並由副縣長王志輝授獎，表揚懷舊、體適能競賽得獎站點與據點績優行政人員，肯定據點及文健站工作人員的辛勞付出及長者創作的多元性。

縣長饒慶鈴對於長者們照顧問題相當重視，除現正推行的長期照顧、居家護理、社區及居家復健、老人餐飲、喘息服務等服務項目外，考量台東縣地理環境狹長，照護資源及服務較難即時到達解決所需，又為保障長者獲得適切的服務及生活照顧，今年與台東大學體適能指導團隊及社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會合作，推動高齡者預防及延緩失能照護服務，以預防醫學取代社會福利，促進長者健康體適能、加強跌倒防治與心靈成長，藉由延緩計畫的推行，提升部落文化健康站和社區照顧關懷據點之帶站人員服務量能，有效減少衰弱、失能及失智的風險，攜手打造高齡友善環境。

活動會場共計3大展區，主會場舞台由社區照顧關懷據點及部落文化健康站長輩登臺表演，展現不老活力；巡迴體驗2處展區中，「樂齡好肌力 健康好榜young」高齡者運動暨延緩失能照護計畫體適能場域設置動態帶動區及靜態海報展示，用動態教學展示及數據分析，呈現計畫成效；「樂齡懷舊憶起來」高齡者懷舊創新提升計畫展區中分為「紙箱拼圖遊戲區」、「懷舊畫冊與懷舊明信片展區」、「生命故事團體創作展示區」及「格拍影像動畫區」，呈現各地方及在地長者生命故事的多元性與精采度，令長輩與貴賓無不感到讚嘆和溫馨。