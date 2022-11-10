「111年台東慢漫遊」獎勵旅遊專案　第一名業者出爐

▲雄獅旅行社榮獲第1。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府自3月起舉辦「111年台東慢漫遊」獎勵旅遊專案，祭出10、15、及20萬高額獎勵金，鼓勵企業和團體帶客來台東旅遊，由雄獅旅行社累計人次最高，榮獲第1名，縣府於10日進行頒獎儀式。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年舉辦獎勵旅遊與度假會議計畫，凡在活動期間3月15日至10月31日內，送客人次達500人以上即符合領獎資格，再依送客累計人次選出前3名，共計277家旅行社參與，送客人數高達14,353人。其中以雄獅旅行社累計5,502人次最高，獲得第1名獎勵金20萬元；台灣中國旅行社累計1,520人次、這1家旅行社累計1,113人次皆獲得第2名，得到15萬獎勵金；千駿旅行社累計773人次、尋憶旅行社累計512人次、永業旅行社累計501人次均為第3名，則各得到10萬獎勵金。

交觀處指出，此次獎勵旅遊活動所帶來的旅客，在台東平均停留時間為2.5天、平均消費為5,500元，實質消費就超過7,900萬元，加上後續效益，預估帶動近3.95億的消費額，活動成效顯著，遊客也透過台東縣府加碼的迎賓表演、特色遊程與在地特色伴手禮深度體驗台東，留下深刻的旅遊回憶。