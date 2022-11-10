台東成功旗魚季、三仙台臍橙節登場　盡情品嚐東海岸美味

▲東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣副縣長王志輝10日在「旗」福成功．「橙」心「橙」意活動記者會中，宣布今年度台東縣成功鎮2大重要經濟作物旗魚和臍橙年度慶典正式動，12日旗魚季當天還有千人辦桌的活動。



副縣長王志輝表示，今年的活動將由新港區漁會於12日首先登場、成功鎮農會於19日接力舉辦，這2項活動是東海岸的年度盛事，也是農、漁民歡聚慶祝的重要活動，旗魚、臍橙產業在台灣都是首屈一指的好物，尤其據農會向他說明，目前農會已接到1500箱臍橙訂單。





農業處指出，透過旗魚季及臍橙節活動，除了行銷東海岸特有的旗魚、鬼頭刀、臍橙及咖啡外，更要感謝辛勞的農、漁民，以及在地維持2項產業永續推廣的成功鎮農會、新港區漁會，活動中也將頒發鏢旗魚王與種植臍橙的果王與果后。

新港區漁會理事長李隆榮說明，旗魚季活動除了安排豐富的表演，並有結合新港漁港在地旗魚特色菜色的千人辦桌饗宴，歡迎大家來成功鎮作客，品嘗食在地、食當季的生鮮海鮮美食。

活動當天，新港區漁會將頒發年度鏢旗魚王，最多尾獎與最大尾獎。成功鎮農會當天則會聘請專家對臍橙辦理外觀、風味、果形、甜度等項目進行評鑑，選出年度的果王與果后。