台版柬埔寨案再逮3人　下藥迷昏女受害者後開心討論：敢不敢脫

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市警方偵破「台版柬埔寨」詐團案造成3死，8日逮捕幹部「蝦董」及其女友還有一名負責攝影的男子，9日再逮捕3人，其中一人為集團女上級幹部，連蝦董等人都要叫他一聲「大姊」，警方從手機訊息發現，詐團還討論是否要脫光女受害者的衣服，甚至想「選妃」逞獸慾，警方持續釐清中。

▲詐騙集團囚禁多人施虐，還想對女受害人（圖右）脫衣逞獸慾。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方11月初分別在新北市淡水、桃園市青埔相繼破獲「台版柬埔寨」詐騙集團據點，救出58名求職遭囚禁的被害人，更追查出已有3人慘遭虐死，被棄屍在桃園龜山及南投日月潭。專案小組事後陸續逮捕詐團幹部綽號「茶董」的37歲陳樺韋及「蝦董」30歲涂世泓等人，但仍有多人在逃。

專案小組9日又有斬獲，兵分多路於北市內湖、新北土城、基隆等地拘提3人（2男1女）並通知1人到案，其中30歲傅姓女子更是重要幹部，集團成員多尊稱為「大姊」。

▲警方循線逮捕上級女幹部，詐團成員多稱她為「大姊」。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方從另外2嫌的通訊軟體發現，詐團在淡水新市鎮據點將數名女被害人下藥迷昏後，討論是否剝光衣服拍裸照，還互傳「敢不敢脫啦！」等戲謔言語，罔顧被害人意願。更可惡的是，詐團成員一度想「處理」女被害人，儘管犯嫌落網後極力否認，警方持續釐清中，不排除多人性侵被害女子。

初步了解，傅女負責面試成員，還負責審核、控管被害人帳戶等文書工作；在內湖拘提到案的32歲吳男在淡水據點負責毆打、對被害人下藥；在土城拘提到案的27歲吳男則涉及協助南投棄屍；通知到案的32歲陳男受茶董指示負責承租淡水、中壢二處據點，全案截止目前到案32人羈押21人。