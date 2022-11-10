曾是親密好友！俄前官員「公開批普丁」遭解雇　不明原因重病亡

▲ 切爾克索夫（左）曾是普丁（右）親信。（圖／翻攝自rus.team）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯聯邦藥物管制局（FKSN）前局長切爾克索夫（Viktor Cherkesov）8日死於原因不明的嚴重疾病，享壽72歲。他和總統普丁從大學時期便是親密好友，曾是普丁最信任的副手，在普丁掌權路上扮演要角，後來卻透過媒體公開批評普丁，因此遭到解雇，後來仍陸續擔任官職、國會議員等，突如其來的死訊引發猜臆。

根據《鏡報》，切爾克索夫和普丁大學時便過從甚密，被稱為普丁少數坦誠相待的對象，曾負責鎮壓蘇聯異議人士，在普丁崛起之路上發揮重要作用，二人日後卻關係緊張。

普丁成為總理前領導聯邦安全局（FSB）特務部門時，切爾克索夫被任命為他最信任的副手。聖彼得堡過去因無數懸而未決的殺人案，被冠上「犯罪之都」惡名，普丁擔任副市長期間，切爾克索夫也負責該市法律與秩序。

1999年9月切爾克索夫擔任聯邦安全局副局長期間，布伊奈克斯克、莫斯科、伏爾加頓斯克及梁贊接連發生公寓爆炸，造成多達300人死亡，聯邦安全局將爆炸歸咎於車臣恐怖份子。時任總理普丁以恐怖主義威脅為由，向車臣發動戰爭，幫助他在2000年首次當選總統。獨立記者指控，連環公寓爆炸案實際上是一種幫助普丁的政治策略，特務部門才是幕後黑手。

▲ 2005年的普丁（左）與切爾克索夫（右）。（圖／翻攝自Kommersant）

但在切爾克索夫擔任聯邦藥物管制局局長期間，聯邦安全局一名特務和一名曾為他效力的特務離奇死於中毒。切爾克索夫2007年透過報紙撰文暗示，特務部門在普丁領導下逐漸腐敗，批評高級軍官變成中飽私囊的商人，而非戰士。

普丁勃然大怒，暗示切爾克索夫也非清白，且在媒體上揭發這類問題的作法並不正確，「如果有人這麼做，對特務部門如此斷言，首先他自己必須無可挑剔」，切爾克索夫隨後被解除藥物管制局局長職位。

但普丁顯然不願完全失去切爾克索夫，因為他隨後被任命為聯邦軍用及特種設備採購局局長，2年任期後又成為國會議員，但再也不被視為普丁核心圈之一。

切爾克索夫曾是預備役中將、退休警察局長、廣受尊敬的律師和榮譽反間諜官員，8日傳出病逝於聖彼得堡，詳細死因目前不明，部分人士則將聯邦安全局特務中毒事件和切爾克索夫的死解讀為普丁親信之間殘酷的地盤之爭。

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