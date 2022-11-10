怕被西方圍譙？普丁宣布不出席G20峰會　外長拉夫羅夫上陣代打

▲普丁宣布不出席G20峰會。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄國駐印尼大使館10日證實，俄羅斯總統普丁不會出席下周在印尼峇里島（Bali）舉行的二十國集團（G20）峰會，改由外長拉夫羅夫（Sergai Lavrov）代為出席。

據《衛報》報導，二十國集團11月15、16日將在印尼峇里島舉行峰會，輪值主席印尼頂住國際壓力，同時邀請俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基共同與會。雖然此前有消息聲稱，普丁與澤倫斯基有可能在峰會上難得同框，不過俄方在10日正式宣布，普丁將不會出席G20峰會。

印尼海事與投資事務協調部長發言人馬赫迪（Jodi Mahardi）證實，普丁不會親自出席G20峰會，而俄國駐印尼大使館禮賓主任陶姆斯卡亞（Yulia Tomskaya）則表示，「我可以確認，外長拉夫羅夫將率團出席G20會議。普丁總統與會的計畫仍在安排中，他可能會以線上方式參加。」

由於俄羅斯在今年2月出兵烏克蘭，因此西方國家在印尼舉辦G20峰會之時，多次向印尼總統佐科威（Joko Widodo）施壓，要求印尼不要邀請普丁出席峰會。佐科威對此指出，他無權這麼做，儘管他「有強烈感覺普丁不會出席本屆峰會」。

普丁宣布不出席G20峰會之時，正值俄軍剛下令撤出烏南赫爾松，因此外界推測，普丁不出席峰會，是避免在會中受到西方圍譙譴責。