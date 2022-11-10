傳俄軍10萬人傷亡「主戰坦克毀一半」　美軍最新估測曝光

▲俄烏戰爭自2月24日開打，迄今持續近9個月仍未停歇。圖為俄軍坦克。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國軍方最高將領密利（Mark Milley）9日估計，俄羅斯軍隊在烏克蘭的傷亡人數已超越10萬人，這是美國迄今對俄烏戰事傷亡預估的最高數字。另外，美國國防部次長卡爾8日認為，俄國已有半數主戰坦克被摧毀，大多數精準飛彈耗盡。

綜合路透、商業內幕報導，俄羅斯9日宣布自烏克蘭南部關鍵城市赫爾松撤軍，這對莫斯科來說是個重大挫敗，也是這場持續近9個月的戰事衝突潛在轉折點。美國軍方最高將領密利表示，依據初步跡象，俄軍正從赫爾松撤出，但估計在第聶伯河（Dnipro river）以北地區可能約有2至3萬名士兵，這可能需要數天甚至數周的時間，才能讓所有部隊撤出。

密利進一步說明，截至目前約有1500萬至3000萬名烏克蘭人民因戰爭淪為難民，平民死亡人數約4萬人，「俄羅斯士兵傷亡約有10萬多人，烏克蘭也可能是同樣情況」。

另方面，美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）8日指出，俄軍目前已損失約半數主戰坦克，面臨重大戰略失敗。卡爾並未具體說明俄軍確切損失的坦克數量，但根據Oryx開源情報分析，俄羅斯至少有1450輛坦克被摧毀、繳獲、遺棄或損壞。值得注意的是，就連俄軍最先進的T-90主戰坦克，也在先前的撤退行動中遭到遺棄。

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