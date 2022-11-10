他玩密室逃脫嚇壞竟「一拳揍飛」女鬼！　超離譜畫面曝光

Тамбов.



В Тамбове посетитель квест-комнаты отправил в нокаут напугавшую его актрису.

"От удара актриса ударилась головой об дверь и упала на пол. Несмотря на полученные травмы, заявление в полицию девушка писать не стала." pic.twitter.com/81Zgbu2KqU — Андрей74 (Санкции !) (@andersen7474) November 7, 2022

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名男子日前帶著兩名孩子參加密室逃脫，當孩子們在小房間解任務時，一名扮演女鬼的工作人員突然開門衝進來，孩子們被嚇了一大跳，結果下一秒男子居然一拳直接將女鬼打倒在地。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯一名男子日前帶兩名孩子到坦波夫州（Tambov）參加密室逃脫活動，當時負責的工作人員蕾娜（Rina Runenko）告知男子，這是恐怖主題的遊戲，孩子可能會感到害怕，但他仍決定帶著孩子參加。

▲男子玩密室逃脫嚇壞竟「一拳揍飛」女鬼。（圖／翻攝自推特）



他們開始遊戲不久後，就換到蕾娜要衝入一間小房間嚇他們，從曝光的監視器畫面可以看到，當時孩子正專心解著放在桌面上的任務，男子則站在一旁看，接著蕾娜就打開一旁的門衝進房間，孩子們全嚇了一跳，沒想到下一秒男子竟直接出拳將蕾娜打倒在地。

蕾娜說，「我跑進去後記得的最後一件事，就是我整個人飛在半空中，因為有一個拳頭朝我飛來。」因為倒地聲響太大，蕾娜的男友立刻跑進來查看，男子還矢口否認毆打，直到調閱監視器畫面才坦承出拳，而理由是不想要孩子嚇到。

蕾娜被揍倒在地後，幾乎無法立刻站起，身體也有多處瘀青挫傷，目前警方仍在調查，但蕾娜已表達願原諒對方，不會提出告訴。

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