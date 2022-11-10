搶搭雙11熱潮　台北兒童新樂園一日暢遊「只要111元」

▲台北兒童新樂園、貓纜推出雙11門票優惠。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為搶搭雙11熱潮，台北兒童新樂園首度加入雙11戰場，在11月11日至11月13日推出門票下殺55折的超優惠，原價200元的「一日樂FUN券」，優惠期間只要111元，就可無限暢玩園內13項遊樂設施項目；而在11月11日周五當天，貓纜「暢遊一日票」更下殺4.2折，原價260元，特價111元，可不限次數搭乘纜車。

台北兒童新樂園在11月11日至11月13日，推出「一日樂FUN」券優惠活動，只要111元就可無限暢玩13項遊樂設施項目，包含水果摩天輪、海洋總動員（旋轉木馬)、叢林吼吼樹屋（自由落體）、尋寶船（海盜船）、飛天神奇號、輻射飛椅等。

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台北市教育局指出，11月11日至11月13日優惠活動期間，每日10時至16時，台北科學藝術園區全區，包括兒童新樂園、台北市立天文館、台灣科教館及週邊廣場，共同舉辦台灣科學節「科學嘉年華」免費活動，現場有超過200個攤位，包括環境永續、科學科技、STEAM、多元學習4大主題，闖關完成集章即可獲得科學好禮包，還有機會抽中Apple iPad大獎。

台北捷運公司也在明天（11日）推出111元的貓纜暢遊一日票，可不限次數搭乘纜車（限當日使用），可暢遊貓空地區知名景點，包括指南宮、月老平臺、綠能涼亭、樟樹步道、壺穴地形區。

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