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飯店餐券雙11加碼買就送　限時4天3大速食套餐半價回饋

東森購物網雙11餐券瘋殺（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網在雙11促銷美食餐券下殺8折起，還加碼買就送1+1活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台雙11大打便宜美食、人氣餐點來搶客，熱門的西堤、陶板屋就有限定最低價，還有餐券瘋殺1+1，買到賺到，上次旅展沒搶到的，可把握這檔促銷；麥當勞、肯德基、摩斯漢堡則有限時4天送限定回饋，甜點、速食餐點相當於只要半價，另外還有點心飲料優惠最低7元起。

東森購物網在今年雙11主打「讓利抗通膨」，美食餐券也是促銷重點之一，不只祭出下殺8折起，還加碼買就送1+1活動，像是圓山大飯店松鶴餐廳餐券送「穿越時空‧圓山東密道之旅」，大倉久和歐風館自助餐廳餐券送「烏來-小川源溫泉券」，美食泡湯一次滿足；王品集團人氣熱銷餐券挑戰全台最低價，西堤、陶板屋雙11限定平均最低一張只要640元，王品牛排、夏慕尼也都有優惠凍漲，除了折扣有感，單筆滿1,111元再抽五星圓山大飯店吃到飽。

網羅各大美食品牌，生活市集加碼電子餐券推出「1111狂賺快樂速食週」，11/ 10～11/13限時4天，精選麥當勞-六塊麥克鷄塊、麥香鷄+中杯可樂套餐、麥當勞-蛋捲冰淇淋、肯德基-咔啦脆雞、肯德基-4塊上校雞塊、肯德基-原味蛋撻、摩斯漢堡-藜麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶套餐、摩斯漢堡-冰紅茶等7大人氣經典餐食，天天祭出兩品項回饋，凡透過生活市集LINE官方帳號下單享用券後，再回饋LINE POINTS 50%，相當於半價就能買到。11月還有限定Mister Donut甜甜圈、COLD STONE酷聖石冰淇淋、肯德基雙味炸雞組合套餐等優惠券下殺7折起。

生活市集加碼電子餐券推出「1111狂賺快樂速食週」（圖／生活市集提供）

▲▼麥當勞、肯德基等人氣速食餐券，趁雙11買再送點數回饋，相當於半價優惠。（圖／生活市集提供）

生活市集加碼電子餐券推出「1111狂賺快樂速食週」（圖／生活市集提供）

年末節日聚餐、派對活動多，蝦皮購物攜手欣葉、漢來美食集團、台北君悅酒店等知名餐廳與高級住宿，11/11中午12:00限時推出食宿套裝最低5折起，漢來海港餐廳平日下午茶600元有找，冬天想吃熱呼呼的火鍋，鼎王麻辣鍋、無老鍋等雙人套餐也都有優惠價；不只吃到飽餐廳有折扣，熱門飲品點心也有加碼，漢堡王 十塊雞塊餐、雞塊(10pcs)+辣薯球只要65元，全家Fami霜淇淋、蝦皮店到店 統一麥香紅茶即享券等最低7元價，從11/11凌晨0點起，共16個優惠時段開搶。

momo購物網祭出超過11萬份美食滿額送，於指定日登記就能免費吃哈根達斯、達美樂、鮮茶道、麥當勞或燒肉牛角，即日起至11/15期間限定下單登記送「御料小館x牛角炭火燒肉丼」；11/9送「哈根達斯冰淇淋」，兌換券共5,000份；11/10超取免運加碼萬份牛角丼飯；11/11當日再加碼人氣美食三選一，達美樂比薩套餐共4萬份、鮮茶道手搖新品共3.3萬份、麥當勞蘋果派共2.5萬份，由於送出份數有限量，除了留意開放登記時間，也可事先設好鬧鐘提醒自己，才能順利搶到。

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